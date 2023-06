Fiorentina e West Ham se enfrenta na final da segunda edição da Conference League

É dia de final! Na tarde desta quarta-feira (7) a segunda final de competição europeia da temporada acontece. A bola rola às 16h no Edern Arena, em Praga, na República Tcheca, para a partida entre Fiorentina e West Ham, na finalíssima da Conference League, que chega em sua segunda edição.

Na primeira edição, na temporada 21-22, a Roma enfrentou o Feyenoord, conseguindo a vitória por 1 a 0, com gol de Zaniolo, dando para a Roma a taça da primeira edição da Conference League.

O lado italiano da final!

A Fiorentina fez sua última partida antes da final fora de casa, na sexta-feira (2) e teve uma grande atuação vencendo o Sassuolo por 3 a 1, com gols de Arthur Cabral, Saponara e Nico González, enquanto Berardi descontou.

Para chegar até essa fase a Fiorentina passou em segundo no grupo A da competição com 13 pontos, atrás do líder Istanbul Basaksehir, que também somou 13 pontos, deixando para trás Hearts, com seis, e Rigas, com dois.

Nas oitavas de final a Viola eliminou o Sivasspor vencendo a ida por 1 a 0 e a volta por 4 a 1. Nas quartas de final a Fiorentina passou pelo Lech Poznan, vencendo a ida por 4 a 1 e perdendo a volta por 3 a 2. Por fim, na semifinal a Viola perdeu a ida por 2 a 1, e, na prorrogação, venceu o Basel por 3 a 1 e passou para a final.

Para essa final Vicenzo Italiano não terá apenas Sirigu, goleiro lesionado de longa data.

O provável time da Fiorentina para a grande final é: Terracciano, Dodo, Martínez Quarta, Milenkovic e Biraghi; Amrabat, Mandragora, Nico González, Bonaventura Ikoné; Arthur Cabral.

Os relacionados da Viola para a final (Arte: Fiorentina)

O lado inglês da final!

Na última partida antes da final, fechando sua temporada na Inglaterra, o West Ham visitou o Leicester no domingo (28) e saiu de campo derrotado por 2 a 1, com gols de Barnes e Faes, enquanto Pablo Fornals descontou.

No grupo B o West Ham passou liderando, com 18 pontos, ficando 10 acima do Anderlecht, 12 do Silkerborg e 16 do FCSB.

Nas oitavas de final o West Ham eliminou o AEK Larnaca vencendo a ida por 2 a 0 e a volta por 4 a 0. Nas quartas de final O West Ham passou pelo Gent, empatando a ida em 1 a 1 e goleando na volta por 4 a 1. Por fim, na semifinal, o West Ham passou pelo AZ, vencendo a ida por 2 a 1 e a volta por 1 a 0.

Assim como no lado da Viola, David Moyes terá apenas um desfalque, de Gianluca Scamacca, lesionado.

O provável time do West Ham para a final é: Areola, Kehrer, Aguerd, Zouma e Cresswell; Soucek, Tice, Bowen, Paqueta e Benrahma; Antonio.

Os jogadores do West Ham indo para Praga (Foto: Divulgação/West Ham)

Arbitragem e transmissão

Com toda a equipe vindo da Espanha, Carlos del Cerro Grande será o árbitro da partida, tendo Pau Cerbrián Devís e Guadalupe Porras Ayuso como auxiliares. Jesús Gil Manzano será o quatro árbitro, com Juan Martínez Munuera no comando do VAR.

Além do tempo real com todos os lances e emoções aqui na VAVEL Brasil, a partida terá transmissão na TV aberta no canal TV Cultura, na TV fechada na ESPN e pelo app de streaming Star+.