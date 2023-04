RB Leipzig bate Borussia Dortmund e vai à semifinal da Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund está eliminado da Copa da Alemanha. Nesta quarta-feira (05), os Aurinegros visitaram o RB Leipzig, atual campeão da competição, na Red Bull Arena, pelas quartas de final, e se despediram da disputa após derrota por 2 a 0.

Esta é a segunda eliminação dos Aurinegros em menos de um mês, já que no início de março caíram nas oitavas de final da UEFA Champions League para o Chelsea. Já o Leipzig, segue firme em busca do bicampeonato e está na semifinal.

O primeiro gol da partida foi anotado ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, em chegada pela direita, Mohamed Simakan invadiu a área e tocou na medida para Timo Werner, que só empurrou para o fundo das redes.

Já nos acréscimos, os donos da casa ampliaram com Orbán, que selou a classificação para o Leipzig, que comemorou bastante o segundo gol.

Primeiro tempo massacrante do RB Leipzig

Foi um primeiro tempo massacrante na Red Bull Arena. Os Aurinegros foram engolidos pelo RB Leipzig, que criava chance após chance. Os 15 primeiros minutos foram um vareio. Gregor Kobel se redimia da falha no clássico e trabalhava dobrado, com defesas em sequência. Salvou no reflexo uma bola venenosa de Konrad Laimer, antes de parar Dani Olmo no mano a mano, numa boa intervenção do arqueiro com o pé. O empate já era lucro ao BVB nesta altura, pela insistência dos anfitriões.

Após os 20 minutos iniciais, a pressão do RB Leipzig diminuiu, e ainda assim, o merecido gol saiu dois minutos depois com Timo Werner. Após o gol, o BVB começou a tentar sair para o jogo mas sem muito sucesso.

O Borussia Dortmund voltou para o segundo tempo com Youssoufa Moukoko no lugar de Marius Wolf, em troca que também mudou o esquemado time. Os Aurinegros passaram a ficar mais com a bola, mas uma posse totalmente inofensiva. O RB Leipzig administrava o placar com tranquilidade já que os visitantes não esboçavam uma reação. Ao final do jogo, quando o Borussia enfim começou a ensaiar uma pressão, já nos minutos finais dos acréscimos, o time mandante matou o jogo com gol de Orbán após receber belo passe de Kevin Kampl. Placar e classificação justa para o RB Leipzig.

Agenda

O Borussia Dortmund volta a campo no próximo sábado (08), às 13h30 (horário de Brasília), quando visita o Hertha Berlin. Já o RB Leipzig recebe o Union Berlin, também no próximo sábado (08), às 10h30 (horário de Brasília).