Em jogo truncado, Barcelona vence Sevilla com gol contra de Sérgio Ramos

Nesta sexta-feira (29), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona venceu o Sevilla por 1 a 0, com gol contra do zagueiro Sérgio Ramos.

Muitas chances perdidas

Em início de jogo bem truncado, Yamal quase abriu o placar, mas o jovem não conseguiu aproveitar a oportunidade na pequena área. Com pressão catalã, João Cancelo fez boa jogada e encontrou João Félix livre na cara do gol, o atacante soltou uma bomba que explodiu no travessão.

A equipe visitante conseguiu uma brecha no ataque com Ocampos recebendo boa bola e chutando colocado, mas Gavi apareceu no momento certo para evitar o gol. Na jogada seguinte, Lukébakio fez boa tabela e finalizou por cima do alvo.

Aos 33 minutos, o brasileiro Raphinha caiu com muitas dores na perna direita e teve que ser substituído por Fermín López. O volante entrou com vontade e após receber bom passe de Yamal, chutou e obrigou o goleiro Nyland a fazer a defesa. Assim indo para o intervalo com placar zerado, faltando um pouco mais de capricho nas finalizações dos dois times.

Gol contra crucial

O Barcelona voltou com tudo, Lewandowski recebeu de Fermín e chutou com força, o chute foi bloqueado por Jordán. No escanteio, Gavi apareceu livre e quase abriu o placar de cabeça.

Os visitantes tentaram uma jogada aérea e após o cruzamento, Lukébakio arriscou um bonito voleio, mas errou a meta desejada. Depois de muitas chances desperdiçadas, o time catalão abriu o placar, com cruzamento de Ferrán Torres, Yamal cabeceou e em uma infelicidade o zagueiro Sérgio Ramos desviou para o próprio gol, tirando o zero do placar.

O time mandante continuou dominando o jogo, conseguiu mais uma oportunidade com Lewandowski que parou na defesa do Sevilla, assim terminando o jogo com vitória do donos da casa. Em um confronto de muitas chances perdidas, o Barça contou com o fator sorte do gol contra e leva os três pontos.

Situação na tabela

O Barcelona volta a ser líder com esse triunfo, chegando aos 20 pontos, enquanto o Sevilla fica estacionado em 12º lugar na tabela, com seus sete pontos, tendo uma campanha abaixo do esperado.

Próximos compromissos

O time vencedor volta a campo na próxima quarta-feira (4), contra o Porto pela UEFA Champions League, às 16h no Estádio do Dragão, pela LaLiga encara o Granada fora de casa, no domingo (8), às 16h. Já o Sevilla entra em campo na terça-feira (3), contra o PSV também pela UEFA Champions League, fora de casa, às 16h, e pelo campeonato nacional, enfrenta o Rayo Vallecano em casa, no sábado (7), às 16h.