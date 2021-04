Real Madrid volta a vencer Atalanta e avança na Champions League

O Real Madrid sacramentou a vaga nas quartas de final da Champions ao bater Atalanta nesta terça-feira no Estádio Alfredo Di Stéfano. Benzema e Sérgio Ramos colocaram o time em vantagem, Muriel descontou mas Asensio garantiu uma vitória tranquila por 3 a 1.

Estratégias

O time comandado por Zidane foi a campo no 4-3-3. Vázquez, Benzema e Vini Jr começaram no ataque merengue. Já a Atalanta se postou num 3-6-1 com o brasileiro Rafael Toloi sendo um dos defensores.

A primeira chance foi do time italiano, Gosens chutou fraco e Cortuois defendeu. O início de partida foi fraco, com poucas chegadas ao ataque e diversos passes errados. O Real passou a se impôr depois dos 25 minutos e chegou ao gol aos 33, quando Sportiello errou na saída de bola e Modric rolou para Benzema abrir o marcador. A resposta do time neanzurri veio aos 42, só que o chute de Malinovskyi foi longe da meta.

No segundo tempo, quem parecia precisar do resultado era o Madrid, pois o time era quem mais tinha presença ofensiva. Aos 12, choque brasileiro na área: Rafel Toloi derrubou Vini Jr e na cobrança, Sergio Ramos dilatou a vantagem. Com o resultado a seu favor, o Real baixou suas linhas e ofereceu espaço ao time de Bérgamo, que descontou ao marcar um golaço de falta aos 37 minutos. Muriel bateu com extrema categoria e Courtois nada pôde fazer. Dois minutos depois, novo gol, desta vez, do Real Madrid, Lucas Vázquez chutou no canto e deu números finais ao confronto.

Classificação e próximos compromissos

Na sexta-feira em sorteio realizado na sede da UEFA, o Real Madrid conhecerá seu próximo adversário na Champions. Pelo Espanhol, o time visita o Celta no sábado, 12h15. Já a Atalanta, viaja para enfrentar o Hellas Verona pelo Campeonato Italiano. O jogo está marcado para domingo, 8h30 no horário de Brasília.