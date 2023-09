Barcelona recebe Sevilla visando a liderança de La Liga

Na tarde desta sexta-feira, em um duelo válido pela oitava rodada da La Liga, o Barcelona enfrenta o Sevilla no estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, às 16h (horário de Brasília). Jogo que vale muito para as duas equipes. Para o Barça uma vitória significa dormir na liderança, enquanto o Sevilla precisa vencer para subir na tabela.

Como chegam as equipes?

Barcelona

Os Culés chegam para o confronto com uma boa campanha até aqui. O Barcelona está, neste momento, em 3º lugar no Campeonato Espanhol. O time soma 17 pontos conquistados em 7 jogos, com 18 gols marcados e 8 gols sofridos. Além disso, conta com 5 vitórias, 2 empates e 0 derrotas.

Em casa tem se mostrado muito forte, com três partidas vencidas, contra Cádiz, Real Betis e Celta de Vigo. Tem também uma ótima média de gols em casa, marcando 10 e sofrendo apenas 2. Além da ótima estreia na Champions League, onde venceu o Antwerp por 5 a 0. Portanto, o Barcelona chega forte para este confronto, tendo o favoritismo, mas do outro lado tem uma equipe com muita sede de vitória.

Sevilla

Hoje o Sevilla se encontra na 12ª posição do Campeonato Espanhol,O time soma 7 pontos conquistados em 6 jogos, com 11 gols marcados e 9 gols sofridos. Além disso, conta com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

Nas últimas 5 partidas o Sevilla não tem uma boa média, onde ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. A última atuação foi um show a parte, venceu por 5 a 1 a equipe do Almería, em casa, vitória que deu um ânimo para a sequência do campeonato.

Jogando fora de casa pela La Liga o Sevilla está com um desempenho bem abaixo do esperado. São 0 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e tem uma média de 0.5 pontos por partida, com 3 gols marcados e 4 gols sofridos. Porém o time chega com ânimos renovados após a goleada sobre o Almería e precisa desempenhar bem contra os Culés para subirem na tabela.

O que esperar da partida?

Os duelos entre Barcelona e Sevilla costumam ser muito duros, por se tratar de um clássico, ainda mais com os times em momentos agradáveis. O Barça leva para campo um tabu de não perder para o rival a mais de dois anos. O Sevilla conseguiu bater o Barça pela última vez em fevereiro de 2021, pela Copa do Rei. Neste tempo aconteceram 6 jogos entre as equipes, com 5 vitórias do Barcelona e um empate. Hoje o Barcelona leva vantagem para a partida, pela melhor fase e melhor retrospecto atual, mas por se tratar de um clássico, com certeza vai ser um grande jogo.

Retrospecto entre as equipes

No histórico geral, o Barça leva ampla vantagem sobre o Sevilla, são 114 vitórias dos Culés, contra 45 dos Sevillistas e 39 empates. Pela competição nacional o Barcelona ainda tem mais vitórias, são 87, contra 36 do Sevilla e 35 empates.

Prováveis escalações

Barcelona

Ter Stegen; João Cancelo, Ronald Araújo, Inigo Martinez e Balde; Oriol Romeu, Gundogan e Gavi; João Félix, Lewandowski (Ferrán Torres) e Raphinha.

Técnico: Xavi

Sevilla

Nyland; Jesús Navas, Bade, Gudelj e Pedrosa; Fernando, D. Sow, Jesus Saez, Lamela e Lukebakio; Youssef En-Nesyri.

Técnico: José Luis Mendilibar