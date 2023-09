Real Sociedad goleia rival Athletic Bilbao pela LaLiga

Em duelo válido pela oitava rodada de LaLiga, Real Sociedad e Athletic Bilbao disputaram o Dérbi Basco. Jogando em casa, La Real venceu o rival por 3 a 0, com gols de Le Normand, Kubo e Oyarzabal.

Primeira etapa

A equipe da casa começou buscando tomar as rédeas da partida, utilizando muito das laterais para construir seus ataques. A dobradinha Mendéz-Kubo pela direita dava muita dor de cabeça a defesa dos visitantes. Porém, quem fazia o verdadeiro estrago era Barrentxea, pela esquerda. O jovem ponta espanhol deu muito trabalho ao lateral De Marcos, do Bilbao, que tentava marcá-lo.

Após algumas chances, aos 29, após bela tabela com Barrentxea, Merino foi derrubado por Ander Herrera e conseguiu uma oportunidade para alçar a bola na área, pela esquerda, novamente. Na cobrança, após bate- rebate na área, a bola se ofereceu para o zagueiro Le Normand, que encheu o pé para abrir o placar para La Real.

Como resposta ao gol, os Leões de San Mamés também atacavam pelos flancos, com os irmãos Willians (Iñaki e Nico). Porém, não conseguiram balançar as redes. Assim, os mandantes foram ao intervalo com uma vantagem parcial, em um primeiro tempo marcado por boas chances, com mais eficiência da Real.

Segunda etapa

O segundo tempo se iniciou em alta velocidade. O Bilbao voltou do intervalo disposto a buscar o gol de empate. Logo aos 46, em uma jogada de família, Nico cruzou para Iñaki, que na cara do gol, finalizou tirando tinta da trave dos mandantes.

Porém, o ditado mais famoso do futebol se cumpriu: Quem não faz, toma. No ataque seguinte, aos 47, em mais uma grande jogada de Barrentxea, o garoto cruzou para a área, Sadiq deixou passar e a bola sobrou livre para Kubo, que somente teve o trabalho de escolher o canto e correr para o abraço. Assim, dando um balde de água fria nas esperanças do rival.

O motorzinho Barrentxea foi substituído aos 61, pelo camisa 10 da equipe, Oyarzabal. O craque manteve a dor de cabeça para a defesa adversária, e cinco minutos após sua entrada, ele marcou. Aos 66, Zubimendi fez lindo passe quebrando as linhas do Athletic, deixando o companheiro na cara do goleiro Unai Simón. Oyarzabal driblou o companheiro de seleção e marcou um golaço na Reale Arena.

Após abrir uma grande vantagem, os comandados de Imanol Alguacil abaixaram suas linhas, tentando explorar a velocidade de seus atacantes com contra- ataques. Dessa forma, somente controlando o resultado até o final dos 90 minutos.

Tabela

Após a vitória, a Real Sociedad ultrapassou o rival na tabela, agora ocupando a 4ª posição, com 15 pontos. Enquanto o Athletic caiu para a 5ª, com 14 pontos.

Calendário

A Real Sociedad volta campo na terça-feira (3) às 13h45 (horário de Brasília), quando vai a Áustria enfrentar o RB Salzburg pela Champions League. Pelo campeonato nacional, La Real vai a Madrid, enfrentar o Atlético, no domingo (8) às 11h15. Já o Athletic volta a campo somente na sexta-feira (6), quando recebe o Almería, às 16h (horário de Brasília) pela LaLiga.