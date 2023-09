Real Madrid vira sobre a Real Sociedad e vence mais uma em LaLiga

Não há time no mundo que assuste o maior de todos! O agora líder isolado Real Madrid venceu de virada a Real sociedad por 2 a 1 em pleno Santiago Bernabéu, neste domingo (17). os gols da partida foram marcados por Ander Barrenetxea para a Sociedad e para Madrid os tentos foram de Federico Valverde e Joselu. Os mandantes seguem como líderes isolados na 1ª posição de LaLiga 2023-2024 com 15 pontos ganhos em 15 disputados. Já a Sociedad amarga um 11º lugar com apenas 6 pontos conquistados.

Real Sociedad sai na frente, mas Real Madrid vira

Com pouquissimo tempo de jogo no placar a Real sociedad já marcou seu primeiro gol. O relógio batia cinco minutos do primeiro tempo quando Ander Barrenetxea abriu a contagem da partida. Em lindo lançamento de Kubo, Ander finalizou duas vezes para vazar o goleiro Kepa.

Pouco tempo após a abertura do placar o time merengue resolveu jogar bola de verdade e começou a envolver a Sociedad em boas trocas de passe que resultaram em três chances claras de empate. Porém não deram sorte. Uma foi para fora em chute de Rodrygo e as outras duas pararam nas mãos do goleiro adversário. Com 30 do primeiro tempo kepa ainda operou um verdadeiro milagre ao defender uma bola cabeceada a queima roupa no meio da área livrando o Madrid de tomar o segundo gol diante de sua torcida.

Aos 46 minutos de jogo, na segunda etapa Rodrygo achou Valverde livre na entrada da área. O uruguaio meteu uma bala de esquerda que foi parar no fundo da rede após beijar a trave. Era o tão sonhado empate para dar mais calma ao time e ao torcedor. Mas, ainda faltava mais.

Pouco tempo após marcar seu primeiro gol o time mandante foi pra cima em busca da virada que veio aos 59 minutos. Fran garcia livre pela lateral esquerda cruzou a bola na cabeça do matador Joselu que com sutil toque tirou a bola da direção do goleiro e foi morrer no fundo da rede. O placar estava fechado.

Sequência

Em seus próximos jogos o Madrid e a Sociedad vão jogar por competições internacionais. O time do Santiago Bernabeu vai jogar pela Champions League contra o Union Berlim, em casa as 13h45 na quarta-feira(20). Já os azuis vão jogar pela Champions contra a Inter de Milão também na quarta-feira só que as 16h.