Napoli goleia Lecce fora de casa e se aproxima do topo da tabela da Série A

O Lecce recebeu o Napoli neste sábado (30) pela sétima rodada do Campeonato Italiano. Jogando fora de casa, os napolitanos lembraram o time dominante da temporada anterior e venceram por 4 a 0. Os gols foram marcados por Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano.



Com a vitória, o Napoli subiu para a terceira colocação, um ponto atrás da líder Inter que ainda joga na rodada. O Lecce caiu para a sétima posição e ainda pode ser ultrapassado.

Kvara faz a diferença

O primeiro tempo foi de maior domínio do Napoli, mas com uma boa postura defensiva do Lecce. Porém, aos 15, depois de jogada individual de Kvaratskhelia pela esquerda, Pongracic colocou a mão na bola. O próprio georgiano cobrou a falta e Ostigard subiu para marcar de cabeça.



O Lecce melhorou no meio do primeiro tempo e criou duas boas chances. Aos 24, Krstovic chutou e Meret espalmou. Aos 30, Pongracic recebeu na pequena área e arriscou com muito perigo, mas ela passou por cima.



O Napoli voltou para o jogo no fim e conseguiu construir oportunidades para ampliar. Aos 39, Simeone bateu de fora da área e a bola passou muito perto. Aos 42, foi a vez de Zielisnki arriscar para fora com perigo.

Goleada e protesto

O segundo tempo começou com a entrada do artilheiro Osimhen que estava sendo poupado para a partida contra o Real Madrid no meio de semana.



E não demorou para a dupla que fez sucesso na última temporada aplicar sua principal jogada. Aos 5, Kvara driblou a marcação pela esquerda e colocou na cabeça de Osimhen. O atacante não comemorou o gol em protesto pela publicação do Napoli em suas redes sociais brincando com um pênalti perdido pelo nigeriano.



Depois do gol, o Lecce ficou mais com a bola, Porém, o Napoli conseguiu se fechar bem e não deixou a equipe da casa criar grandes oportunidades. Com o Lecce cansado, o time napolitano espetou dois contra-ataques e construiu a goleada.



Aos 43, Gaetano recebeu na entrada da área e chutou bonito para marcar o terceiro. Aos 49, o mesmo Gaetano foi puxado na área. O juiz marcou o pênalti que Politano bateu e fez.

Próximos jogos

O próximo desafio do Napoli será de peso, A equipe de Rudi Garcia vai receber o Real Madrid, na terça-feira (03), às 16h, no Diego Armando Maradona pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O Lecce jogará, em casa, contra o Sassuolo, na sexta-feira (06), às 15h45, pela oitava rodada do Calccio.