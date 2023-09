Com quatro gols de Lautaro, Internazionale goleia Salernitana

Neste sábado (30), Salernitana e Internazionale se enfrentaram em partida válida pela sétima rodada da Serie A. O jogo foi disputado no Estádio Arechi.

Em partida de quatro gols, A Internzionale não tomou conhecimento dos mandantes e goleou fora de casa. Depois de um primeiro tempo muito equilibrado entre os times, os Nerrazzuri controlaram o segundo e contaram com a noite inspirada de se atacante. Lautaro fez quatros gols em apenas 35 minutos.

O jogo

Em um primeiro tempo bem movimentado, poucos esperavam o time de casa subir suas linhas de marcação e pressionar a Inter. A primeira grande chance do jogo ainda foi com os visitantes, depois do cruzamento de Carlos Augusto, Alexis Sánchez chutou por cima do gol.

A partir dos 20 minutos, a Salernitana começou sua pressão sem deixar o adversário jogar. Aos 23, Jovane Cabral recebeu a bola na esquerda, ajeitou para a perna direita e bateu forte cruzado, mas a bola foi para fora. Mesmo com a forte marcação as jogadas dos Grenatas acabavam na marcação. No final a Inter ainda teve mais uma chance com Alexis Sánchez que chutou, mais uma vez, por cima da trave.

A segunda etapa começou igual a primeira, as duas equipes buscando o gol, mas parando nas fortes marcações. Porém depois de boa jogada, Thuram encontrou Lautaro livre na área que apenas teve que tirar do goleiro para abrir o placar. Poucos minutos depois a Salernitana chegou empatar a partida, porém Mateusz Legowski estava impedido na hora do passe. Após o gol anulado a partida foi dominada pela Inter.

Aos 32, Barella cruzou rasteiro e Lautaro chutou forte para fazer o seu segundo e o segundo do jogo. Aos 40, Thuram recebeu dentro da área e foi derrubado. Na cobrança o camisa 10 argentino foi para cobrança e completou seu hat-trick. No final ainda teve tempo para mais um, Carlos Augusto deu passe rasteiro e, de novo, Lautaro estava lá para fazer seu Poker e o quarto gol da partida.

Próximos confrontos e tabela

Com a vitória a Inter chega a 18 pontos e reassume a liderança do campeonato. No meio da semana o time viaja para Portugal para enfrentar o Benfica, jogo válido pela segunda rodada da fase de Grupos da Champions League. Pela Serie A, a equipe enfrenta o Bologna dentro de casa.

Já a Salernitana com a derrota entra na Zona de rebaixamento com apenas 3 pontos em sete jogos. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Monza fora de casa.