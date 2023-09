Após seis anos, Arsenal volta a Champions League e goleia PSV

Arsenal e PSV se enfrentaram nesta quarta-feira (20), pela primeira rodada do grupo B da UEFA Champions League. A partida aconteceu no Emirates Stadium, na Inglaterra. O clube de Londres não disputava a competição desde a temporada 2016/2017, e retornou a jogar a competição em grande estilo: Uma goleada por 4 a 0 para alegria do torcedor dos Gunners.

Show dos Gunners!

O time mandante abriu 2 a 0 rapidamente com Saka, aos oito minutos, e Trossard (que substituiu Gabriel Martinelli, lesionado na última partida pelo campeonato inglês), aos 20. O confronto que já estava com placar confortável para o time da casa, ficou ainda melhor, quando aos 38 da etapa inicial, Gabriel Jesus ampliou o placar. O camisa 9 recebeu grande cruzamento, dominou dentro da área, e acertou um forte chute, sem chances para o goleiro Benítez.

Para a etapa final, o Arsenal desacelerou e controlou a partida, visando poupar o físico para o clássico diante do Tottenham próximo no fim de semana, mas ainda assim chegou ao seu quarto gol com Odegaard aos 25 da etapa complementar. Em mais uma jogada pelo lado esquerdo, o camisa 8 recebeu dentro da área, tirou a marcação e chutou cruzado para vencer o goleiro do PSV.

O PSV chegou ao jogo com o peso de liderar a Eredivise (campeonato local), mas pouco assustou durante a partida, e o goleiro David Raya pouco trabalho na partida. Com o resultado, a equipe dos Países Baixos amargam a última posição, enquanto os Gunners são os líderes. Sevilla e Lens empataram e estão em segundo no grupo.

Agenda

O próximo jogo do Arsenal na UEFA Champions League será fora de casa contra o Lens, dia 3 de outubro. Antes disso, os Gunners farão o clássico de Londres pela Premier League contra o Tottenham, neste domingo (24), às 10h (horário de Brasília). Já o próximo compromisso do PSV na UEFA Champions League será contra o Sevilla. Antes, o time dos Países Baixos enfrenta o Almere, sábado (23), às 15h (horário de Brasília), pela Eredivise.