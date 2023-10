Gilardino faz análise do Milan antes de duelo contra Genoa: "Precisamos ser compactos"

O Genoa retornou à Serie A neste temporada. No retorno à elite, a equipe tem mostrado solidez. Com dois jogos sem derrotas, o técnico Gilardino comentou que é preciso ter atenção diante do Milan, um dos times mais poderosos do campeonato.

"Acredito que precisamos limitar ao máximo o percentual de erros que cometemos. Estamos diante de uma equipe forte, tanto no time titular quanto nos reservas, porque são jogadores com características importantes: velocidade, qualidade técnica e presença física. O que Pioli conseguiu construir nos últimos anos é algo extraordinário em termos da identidade que conseguiu dar a esta equipe. Precisamos encarar o jogo com muita coragem. Pedi aos jogadores que o abordassem com grande participação e muita coragem, tanto para quem começa desde o início quanto para quem entra como suplente", disse Gilardino.

"Eles têm grandes qualidades, principalmente na hora de encontrar espaço, têm muita verticalidade. Também são muito bons com a bola nos pés e em alternar as posições dos laterais dentro ou fora do campo. São bons no lado esquerdo com Theo e Leão, e também são muito bons no lado direito com Calabria, Florenzi, Pulisic ou Chukwueze. Na frente têm jogadores que sabem encontrar a grande área, como Giroud e Okafor, e têm jogadores com velocidade no meio-campo, como Musah, Reijnders e Pobega. Eles alternam bem as características que o técnico Pioli quer colocar em campo e no seu jogo ideal. Precisamos ser compactos, como mostramos nos jogos em casa contra as grandes equipes; precisamos ter uma grande coesão entre os departamentos. Isso fará a diferença."

"Ele pode começar do início. Com uma defesa de cinco homens, pode desempenhar o papel de lateral ou segundo atacante. É um jogador versátil e de grande qualidade, um pouco único no seu gênero. Como Gudmundsson. Ele nos dá opções."

O Genoa ocupa a 14ª colocação da Serie A com oito pontos. A equipe não perde há dois jogos, vencendo a Roma de José Mourinho e empatando com a Udinese fora de casa.

Genoa e Milan se enfrentarão neste sábado (07), às 15h45 (horário de Brasília), no Luigi Ferraris,, em Gênova, na Itália. O jogo é válido pela oitava rodada da Serie A.