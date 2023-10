Luís Diaz desperdiça pênalti e Equador empata com a Colômbia pelas Eliminatórias

Na noite desta terça-feira (17), Equador e Colômbia se enfrentaram em Quito pelas Eliminatórias. O jogo contou com poucas chances e nenhuma delas aproveitadas. O duelo terminou em 0 a 0, resultando em um ponto para cada equipe. Os colombianos somam agora seis pontos, ocupando a quinta posição, enquanto os equatorianos acumulam quatro pontos, ficando em sexto.

Primeiro tempo estudado

A primeira metade do confronto foi marcada por muito estudo, intensidade e velocidade. Enquanto a equipe colombiana tentava manter mais a posse de bola buscando triangulações, os equatorianos investiam em lançamentos longos, explorando a velocidade do destaque do primeiro tempo, Kevin Rodríguez.

O camisa 11 causou desordem na defesa dos adversários, e os lances mais perigosos da equipe da casa surgiram dos pés dele nos primeiros 45 minutos. Os visitantes também provocaram perigo, com um gol anulado e algumas boas jogadas pelo lado do campo fazendo parte das tentativas da Colômbia, mas elas não se concretizaram em gols. Com isso, as equipes foram para o vestiário empatando sem gols.

Ilusão inicial

Os primeiros 20 minutos da segunda etapa foram repletos de emoções. Sorte para os mandantes e azar para os visitantes. Após um bom lançamento, John Arias foi derrubado dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti para os colombianos. Luís Diaz se encarregou da cobrança e a desperdiçou, destacando-se a atuação de Moisés Ramírez, que defendeu o chute no canto direito.

Minutos depois, a Colômbia chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado devido a um impedimento, sendo considerado que Borré atrapalhou o goleiro no momento da finalização. A intensidade inicial prometeu mais do que acabou entregando, com ambas as equipes arriscando algumas finalizações, porém nenhuma delas ameaçou as metas. Fim da partida, e um ponto para cada lado.

Próximos confrontos

As seleções voltam a campo no dia 16 de novembro. O Equador visitará a Venezuela, enquanto a Colômbia receberá o Brasil em Barranquilla. Ambos os jogos são válidos pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.