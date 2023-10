Paraguai vence Bolívia e conquista a primeira vitória nas Eliminatórias

Na noite desta terça-feira (17), o Paraguai venceu a Bolívia pelo placar mínimo. O gol da partida foi de Sanabria já no segundo tempo do embate. Essa foi a primeira vitória dos paraguaios pelas Eliminatórias e a seleção albirroja começa a sonhar com uma vaga na sonhada Copa do Mundo de 2026, na qual o país não disputa desde 2010.

Pouca criatividade na primeira etapa

A partida começou com amplo domínio do Paraguai. Adam Bareiro recebeu com espaço para finalizar e parou na defesa de Viscarra, porém o atacante paraguaio estava impedido no lance. O jogo não se desenvolvia, muito pela fragilidade técnica dos bolivianos e pela falta de criatividade dos jogadores do Paraguai. Os paraguaios eram muito dependentes das jogadas de seu principal jogador, Miguel Almirón, mas o atleta do Newcastle é muito criticado por não conseguir manter a mesma forma que ele apresenta no clube inglês.

Até aos 23 minutos, a seleção albirroja teve a melhor chance da primeira etapa com Sosa. Na saída errada da Bolívia, o camisa 19 roubou a bola e saiu na cara do gol, ele ajeitou o corpo e chutou para uma defesaça de Viscarra com a perna esquerda. No rebote do lance, Sosa tentou mais uma finalização e de novo foi parado pelo goleiro boliviano.

A seleção do Paraguai era superior em campo, todavia faltava algo. O time tinha posse de bola, mas não assustava. Até que Bareiro foi acionado pelo alto e tocou para Almirón que balançou a rede adversária. Contudo o gol foi anulado por impedimento do centroavante paraguaio. Bareiro teve a chance de se redimir com outra finalização dentro da área e mais uma vez Viscarra apareceu para defender o chute.

Confusão em campo, aos 39 minutos Sosa recebeu pela ponta esquerda e botou na frente. Medina, lateral da Bolívia, chegou com um carrinho forte dentro da área, mas na bola. O que Sosa não contava é que seu pé direito ficaria preso no gramado e precisasse de atendimento. Os jogadores paraguaios não gostaram da entrada de Medina e foram para cima do jogador, houve empurra empurra dos dois lados e bastante confusão entre os atletas. Sobrou para Bareiro e Villarroel, da Bolívia, ambos receberam cartão amarelo. Sosa tentou voltar para o jogo, mas sentiu novamente e acabou sendo substituído.

Depois de quatro minutos de acréscimos, o árbitro da partida encerrou o primeiro tempo morno e pouco criativo. O Paraguai terminou a etapa inicial com 71% de posse de bola, porém apenas 5 finalizações sendo 3 no gol.

Desencanto paraguaio

Logo no início do segundo tempo, a seleção paraguaia quase inaugurou o marcador com um chutaço do lateral Espínola. Ele acertou um belo chute de fora da área e mais uma vez Viscarra salvou a La Verde. Apesar do começo esperançoso do Paraguai, a tônica da partida não mudou muito. Los Guaraníes, como é chamada a Seleção Paraguaia, tinha a posse, mas sem efetividade. O que mudou é que a equipe chutava mais para o gol.

Daniel Garnero, técnico do Paraguai, percebeu que o time tinha dificuldades e colocou Gabriel Avalos no lugar de Alejandro Romero. Literalmente no minuto seguinte, Avalos recebeu o passe e foi para cima da defesa boliviana. Ele passou por Cuellar e fez o gol. No entanto, o árbitro anulou novamente o gol albirrojo dessa vez por toque de mão do camisa 7 na dividida com Cuellar.

O Paraguai não desistiu e tentou de todas as maneiras abrir o placar em Assunção, capital do país. Finalmente o gol saiu, Sanabria entrou aos 21 minutos de jogo e aos 23 ele marcou. Boa troca de passes na intermediária, até Espinoza ser acionado na esquerda. O lateral cruzou a meia altura e Sanabria deu um leve desvio para abrir o placar.

O camisa 9 quase ampliou e de novo Viscarra teve que intervir para evitar outro tento dos mandantes. Após o gol, o Paraguai começou a cozinhar mais o jogo e diminuir o ímpeto boliviano. Almirón também tentou fazer seu golzinho depois de grande jogada individual pela direita, mas ele finalizou fraco e facilitou a defesa do goleiro.

Tabela

Com a vitória conquista o Paraguai chega aos 4 pontos conquistados e sobe para a sexta colocação, podendo ser ultrapassado pelo Equador que jogou contra a Colômbia. Já a seleção boliviana é a lanterninha das Eliminatórias com nenhum ponto ganho. Em quatro jogos, a La Verde perdeu todos.

Sequência

Em novembro a Data FIFA voltará com as Eliminatórias com jogos nos dias 16 e 21. O Paraguai terá dois confrontos pela frente para encerrar o ano, o primeiro contra o Chile em Santiago (capital chilena) e o próximo contra a Colômbia no dia 21, no Estádio Defensores del Chaco. Já a Bolívia jogará contra o Peru, em casa, no Estádio Hernando Siles e o segundo confronto será contra o Uruguai no Estádio Centenario.