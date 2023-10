Hat-trick de Griezmann garante vitória do Atlético de Madrid sobre Celta de Vigo

Em partida válida pela 10ª rodada da LaLiga, o Atlético de Madrid venceu o Celta de vigo, por 3 a 0, no Balaídos. Todos os gols foram marcados por Antoine Griezmann.

Primeira etapa movimentada

A equipe da casa tomou as rédeas do início da partida. Os Celestes atacavam bastante pelo esquerdo com o marfinês Bamba, o que inibiu os ataques do lado direito, o mais forte do Atleti, com Marcos Llorente.

Durante os primeiros minutos, o Celta dominou a posse de bola e criou as melhores chances, chegando a atingir sete finalizações contra apenas um dos visitantes. Porém, aos 25, o goleiro Ivan Villar, do Celta, não conseguiu segurar a bola após cruzamento e acabou cometendo pênalti em Álvaro Morata, que havia aproveitado a falha. Com isso, Villar foi expulso, travando a pressão de sua equipe. Na cobrança, Antoine Griezmann deslocou Guaita, que havia acabado de entrar e abriu o placar no Estádio Balaídos.

Após o gol, o Atlético tomou conta da posse de bola, mas mesmo assim as boas chances eram do Celta. Mesmo com um homem a menos, a dupla Aspas e Larsen deu trabalho à defesa colchonera.

O primeiro tempo acabou com 11 finalizações dos mandantes, contra apenas seis dos visitantes, apesar da vantagem do time de Diego Simeone.

Show de Griezmann

Na segunda etapa, Simeone soltou um pouco mais sua equipe, por ter a vantagem numérica. O resultado não demorou muito a aparecer. Aos 64, Griezmann recebeu na velocidade, cortou para a direita e se preparou para cruzar. Porém, a bola acabou indo na direção do gol, enganando o goleiro e ampliando a vantagem colchonera.

Aos 70, após bela jogada de Morata, Molina cruzou para trás e Griezmann, novamente, apareceu para concluir e completar seu Hat- Trick.

Após o terceiro gol, o jogo já praticamente decidido, ficou morno. O Celta com um a menos e com 3 gols de desvantagem, não tinha fôlego para buscar uma reação. Assim, os comandados de Simeone só esperaram o tempo passar para contar mais três pontos.

Tabela

Com a vitória, Griezmann e cia. Subiram para a vice-liderança, com 22 pontos. Já o Celta, se manteve na 18ª colocação, na zona de rebaixamento, com apenas 6 pontos.

Calendário

Pela LaLiga, as equipes voltam a jogar na semana que vem. Na sexta-feira (27), o Celta de Vigo visita o Girona. Já o Atlético recebe o Alavés no sábado (28). Porém, antes disso, na quarta-feira (25) os Colchoneros irão à Escócia enfrentar o Celtic, pela Champions League.