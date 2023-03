Atlético de Madrid domina e vence desesperado Valencia no Metropolitano

O Atlético de Madrid não teve dificuldades para vencer, por 3 a 0, o desesperado Valencia, no Metropolitano, pela 26ª rodada de LaLiga. Os Colchoneros dominaram do início ao fim, enquanto Los Che ameaçaram apenas uma vez, na reta final do segundo tempo. Com os gols de Griezmann, Carros e Lemar, o time de Diego Simeone acumula nove jogos de invencibilidade.

Domínio rojiblanco

Los Murciélagos subiram as linhas de marcações logo dado o apito inicial, tentando impedir o avanço do Atleti, que não durou por muito tempo. Dentro dos seus domínios, os Colchoneros passaram trabalhar a bola, principalmente pelo lado esquerdo, procurando bastante por Carrasco. Contudo, encontraram dificuldades de passar pela linha de cinco dos visitantes. A solução para a primeira ameaça foi através do passe em profundidade. Memphis recebeu lançamento da entrada da área, ele tentou o domínio, mas a redonda acabou escapando e ficando com Llorente, que finalizou com perigo, à esquerda do gol. Na sequência, o holandes recebeu cruzamento na medida de Griezmann, cabeceando para o chão e acabou errando na cara do gol.

Quando não era a falta de pontaria, era a boa defesa do goleiro. Em boa troca de passes, De Paul acionou Memphis dentro da área, que abriu com Hermoso. O defensor devolveu, o atacante se jogou e Mamardashvili fez grande defesa. Mas nada pode fazer, ainda mais quando a fase é boa. Llorente disparou em velocidade e enfiou para Griezmann. Ele errou um pouco o passe, mas o francês conseguiu dominar para bater com a canhota na saída do goleiro, marcando o seu nono gol da temporada, sendo o oitavo no espanhol.

Los Che quase surpreenderam na primeira chegada, mas não contavam com uma falta no meio do caminho, ou melhor, no início. Memphis caiu após chegada de Foulquier, chegando a perder a chuteira. Os valencianos armaram contra-ataque, Hugo Duro foi lançado na área e bateu de primeira para o fundo do gol. Porém, o VAR interviu, marcando falta na origem da jogada. Os comandados de Diego Simeone reagiram prontamente, criando novo perigo. Molina enxergou bem Carrasco livre na esquerda, abriu com o meia, que bateu firme, obrigando o goleiro a espalmar em dois tempos.

Foto: Divulgação/Valencia

Triunfo mais que decretado

Os Colchoneros não precisaram esquentar muito depois do intervalo, fizeram jus o seu domínio e encontraram o caminho da rede depois de pressionar a meta valenciana. Llorente saiu do meio, puxou para a esquerda até invadir a área para finalizar cruzado. Mamardashvili espalmou. Cömert cortou parcialmente a sobra e entregou nos pés de Carrasco. O camisa 21 saiu da marcação de Foulquier ao tabelar com De Paul e acertou a bochecha da rede.

Com a vantagem construída, o ritmo do jogo caiu, o Atleti passou administrar e realizar substituições, assim como o técnico Rubén Baraja, para o lado dos valencianos. E, as trocas deram uma animada, de ambos os lados. Griezmann carregou pelo meio, ele abriu com Morata, que fez belo cruzamento, na cabeça de Lemar. O meia teve apenas o trabalho de pegar impulso para cabecear no contrapé de Mamardashvili, decretando o triunfo do time da capital espanhola. Porém, Los Murciélagos conseguiram, finalmente, acertar uma finalização, apenas aos 77. Gayà cruzou rasteiro da direita. Lino bateu de chapa e carimbou a trave rojiblanca, sendo a última emoção da reta final.

Como fica

O Atleti segue na terceira colocação, somando 51 pontos, sendo cinco de diferença para o Real Madrid, vice-líder, que ainda ainda faz o El Clásico na rodada. Por sua vez, o Valencia é o 17º colocado, tendo 26, a mesma pontuação do Getafe, time dentro da zona de rebaixamento.

Próximos jogos

Devido a Data Fifa, a LaLiga irá retornar apenas em abril. Os Colchoneros irão medir forças contra o Betis, dentro de casa, no domingo (2). Los Che vão receber o Rayo Vallecano, no Mestalla, na segunda-feira (3).