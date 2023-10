Com gol histórico de Yamal, Barcelona fica no empate com Granada pela La Liga

Em duelo válido pela rodada do Campeonato Espanhol, o time catalão saiu atrás no placar no primeiro tempo, mas mesmo desfalcado conseguiu arrancar o empate contra o Granada, por 2 a 2, no estádio Nuevo Los Cármenes.

A partida

Mesmo fora de casa, o Barcelona dominou o time do Granada, mas ficou no empate. O Barcelona chutou 22 vezes e teve 81% de posse de bola, enquanto o time da casa finalizou 7 vezes e ficou com a bola 19% do tempo na partida. Porém o time do Barça estava com dois desfalques importantes para a partida, Lewandowski e Raphinha, que no final das contas fizeram falta.

Os mandantes abriram o placar ainda no primeiro minuto de jogo, com Bryan Zaragoza. Ainda na metade da primeira etapa, o meia marcou mais uma vez, desta vez com um belíssimo gol, ele recebeu na área, driblou a marcação de Christensen e finalizou com categoria para ampliar o placar para o Granada. Nos acréscimos da primeira etapa, Lamine Yamal marcou seu primeiro gol como profissional do Barça e diminuiu.

No segundo tempo os Culés diminuíram o placar, com Sergi Roberto, em jogada de Balde, que recebeu na ponta esquerda e cruzou na área, o camisa 20 só teve que empurrar para o fundo das redes, deixando tudo igual. O Barcelona até tentou, mas não conseguiu sair com a vitória, que não deixaria o rival Real Madrid descolar na tabela.

Gol histórico no Barcelona

Hoje o jovem Lamine Yamal conseguiu um feito que jamais ninguém tinha conquistado, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história do clube, antes já detinha a marca de jogador mais jovem assistente e o mais jovem a entrar em campo. Com essas marcas o atacante entrou para a história do clube catalão, e com certeza ainda vai escrever mais capítulos.

Como fica?

Com o empate o Barcelona permanece na terceira posição na tabela, com 20 pontos, atrás apenas do líder Real Madrid, com 24 e o vice-líder Girona, com 22. Enquanto o Granada continua na zona de rebaixamento, na vice-lanterna, com apenas seis pontos somados na tabela.

Próximos confrontos

O Barça volta a campo no próximo domingo (22), contra o Bilbao, em casa, às 16h (de Brasília). Enquanto o Granada visita o Osasuna sexta-feira, às 16h (de Brasília). Ambos os duelos são válidos pela La Liga.