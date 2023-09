Scaloni justifica ausência de Messi contra Bolívia: "Me disse que não se sentia bem"

Na tarde desta terça-feira (12), em La Paz, a Argentina venceu a Bolívia por 3 a 0 pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Lionel Scaloni concedeu entrevista e a principal dúvida dos repórteres era sobre a ausência de Messi no duelo.

Entrevista de Lionel Scaloni

O treinador da Argentina foi questionado sobre a ausência de seu principal craque em campo, e respondeu da seguinte maneira:

Ele me disse que não se sentia bem. Seria arriscado ele entrar no segundo tempo, ainda mais nessa altitude. Não fazia sentido.

Ainda sobre Messi, Scaloni aproveitou para ressaltar a qualidade do elenco da seleção argentina, que conta com outros nomes de peso para decidir partidas caso o camisa 10 não esteja presente.

É sempre preferível que Leo (Messi) esteja presente, mas se ele não estiver, analisaremos o que podemos fazer. Temos Di María, temos Nico González, temos Julián Álvarez, que entrou muito bem hoje, e todos os meninos que temos atrás que vêm com um nível alto.

Por fim, o treinador elucidou uma virtude de sua equipe e fez uma análise do adversário e da partida.

A virtude da equipe é querer jogar, não ter medo de jogar com a bola e, a partir daí, estabelecer o ataque baseado na posição dos nossos jogadores. Acho que foi um jogo completo. A Bolívia tem um bom time, mas a Argentina jogou muito bem. A vitória é importante. Estamos felizes: foi uma partida muito difícil e conseguimos passar.

Entrevista de Rodrigo De Paul

Na saída de campo, o meio-campista Rodrigo De Paul deu uma forte declaração sobre a importância do recente título de Copa do Mundo da Argentina.

O carinho que conquistamos supera o nosso país. A América toda tem que estar feliz porque a Copa do Mundo voltou ao nosso lugar.

De Paul ainda falou sobre a dificuldade de atuar em La Paz e sobre Messi, que mesmo sem condições de jogo, esteve no banco de reservas para apoiar seus companheiros.

Calcular a queda da bola aqui não é fácil, ela voa muito. Às vezes não conseguíamos conversar porque era difícil recuperar. O que o Leo (Messi) fez foi um gesto de amor. Ele poderia ter saído, foi muito difícil para ele jogar e mesmo assim ele estava aqui conosco.

Agenda

Com as duas vitórias nessa Data FIFA, a Argentina inicia com o pé direito nas Eliminatórias e empata com o Brasil na liderança da tabela, porém acaba atrás por critério de desempate (saldo de gols).

O próximo jogo da atual campeã do mundo está marcado para o dia 12/10, em casa no Monumental de Núñez, contra o Paraguai.