Manchester City vence Young Boys na Suíça e mantêm 100% de aproveitamento na UEFA Champions League

Nesta quarta-feira (25), o Manchester City visitou o Young Boys em partida válida pela terceira rodada da UEFA Champions League. Os ingleses venceram pelo placar de 3 a 1, com direito a dois gols do craque Erling Haaland e mantêm o 100% de aproveitamento na competição. Os atuais campeões da orelhuda começaram com o pé direito e estão com fome em busca do segundo título consecutivo.

Primeiro tempo morno

Logo aos 25 segundos quem teve a primeira finalização foi o Young Boys. O meio campista Ugrinic recebeu com boas condições e experimentou de perna direita. O goleiro brasileiro Ederson fez a defesa. Para quem não conhece, até foi uma surpresa a maneira que os suíços iniciaram o confronto, mas na verdade essa equipe sabe jogar bola. O problema é que do outro lado estava o atual campeão da Champions League, os Cityzens dominaram o primeiro tempo com incríveis 75% de posse de bola.

Rodri efetuou a primeira finalização do time inglês. Depois da cobrança de escanteio de Matheus Nunes, o volante testou firme e passou com muito perigo do gol de Racioppi. Na sequência, Grealish fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou para trás. Matheus Nunes chegou batendo sozinho na marca de pênalti e a bola subiu. Tudo isso com menos de 10 minutos no cronômetro.

A primeira chance de Haaland foi aos 23 minutos. Ele recebeu grande passe de Rúben Dias e saiu na cara do gol. Contudo, o artilheiro da equipe na temporada chutou mascado na marcação e a bola foi para longe da meta. O Manchester City era melhor no jogo, tinha muito mais a bola no pé e não sofria defensivamente. Todavia era um time pragmático e muito previsível e estava sendo muito bem marcado pelos mandantes.

Depois dessa chance desperdiçada pelo atacante norueguês, a bola chegou até Ederson. Notoriamente conhecido por jogar bem com os pés, o brasileiro deu um chutão e achou o camisa 9. Ele dominou muito bem, mas a bola sobrou para Grealish que de primeira lançou bonito para Doku. O belga cortou a zaga e bateu de canhota para a defesa de Racioppi.

Mais uma oportunidade para os visitantes. Jack Grealish de novo pela ponta esquerda fez a jogada, cortou para dentro e chutou forte. Racioppi encaixou, mas a bola escapou do controle do goleiro e bateu em Matheus Nunes. Blum em cima da linha tirou e evitou o que seria o primeiro gol do duelo.

Após amplo domínio azul, foi a vez do time da casa reagir e foi em dose dupla. A primeira delas com o lateral Blum. Ugrinic cobrou o escanteio e a zaga do City afastou. Blum pegou o rebote de fora da área e emendou um belo voleio, mas explodiu em Rúben Dias e saiu em mais um tiro de canto. A segunda foi depois de uma cobrança de escanteio ensaiada, Ugrinic tocou rasteiro para Blum que cruzou para a área, o centroavante Itten cabeceou por cima do gol.

Os Citizens foram donos dos últimos minutos, Doku fez uma ginga de corpo e chutou colocado no ângulo e Racioppi mais uma vez foi exigido e fez uma defesaça. Rodri também tentou abrir o marcador aparecendo de surpresa na área, mas foi impedido pelo goleiro suiço.

Haaland resolve

A etapa final começou a milhão, com o City indo para cima e com três chances de gol. O luso-brasileiro Matheus Nunes chutou de fora com desvio em escanteio. Na cobrança, Akanji cabeceou e a bola pegou na cabeça do jogador do time da Suíça. Em mais um tiro de canto, a bola passou por todo mundo e sobrou para Doku. O camisa 11 viu a passagem de Kovacic e tocou, o volante achou Rodri que cruzou de primeira. Ruben Dias testou forte para defesa do goleiro. A bola pingou na frente do zagueiro Akanji e que não perdoou e abriu o placar. Tudo isso aconteceu com 3 minutos.

Haaland teve a chance de ampliar, porém chutou fraco de fora da área em cima do goleiro. Ele saiu rápido com Niasse que acionou Elia nas costas de Rico Lewis. O atacante do Young Boys ficou mano a mano com Ederson e com muita categoria deu uma cavadinha linda encobrindo o goleirão e empatou a partida.

Com o marcador igualado, o Young Boys melhorou no jogo e criou boas oportunidades de virar o jogo. O embate ficou lá e cá, Matheus Nunes finalizou de fora por cima da meta. Itten de longe desviado quase enganou o guarda redes dos Cityzens. Os suíços sufocavam os ingleses e jogavam melhor naquele momento, com posse e qualidade nas chegadas.

O que o time de amarelo e preto mais temia, aconteceu. Esse medo tem nome e sobrenome, Erling Haaland. Essa máquina norueguesa resolveu aparecer e resolver o confronto. Na individualidade de Grealish, o chute saiu prensado pela marcação adversária e ficou dividido entre Rodri e Kamara. O espanhol foi mais astuto e tocou na bola primeiro foi tocado. Pênalti para o Manchester City, Haaland foi para a cobrança e fez. Racioppi acertou o canto, mas não evitou o tento do camisa 9.

A partir daí, os ingleses voltaram a ter o controle do embate. Haaland quase ampliou depois de Doku cruzar pelo chão. O atacante chegou de carrinho e a bola saiu para tiro de meta. Guardiola então decide mexer no time e coloca Bernardo Silva e Julian Alvarez. Três minutos depois de entrar, o argentino chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR após toque de mão de Grealish no início da jogada.

O Manchester City empilhava chances perdidas. Uma com Haaland que se atrapalhou sozinho e chutou em cima do goleiro, Grealish também finalizou para defesa de Racioppi e o português Bernardo Silva balançou a marcação e de canhota a bola passou beijando a trave. Até aos 41 minutos, mais uma vez Haaland resolveu. Jogada entre Alvarez e Rodri que tocou para o norueguês dentro da área. Ele cortou e chapou de direita na gaveta. Golaço da máquina para fechar a tampa de caixão.

Como fica?

O City conquistou a terceira vitória em três jogos e lidera o grupo G com 9 pontos ganhos. O RB Leipzig aparece em segundo lugar com 6 pontos. Em terceiro está o Estrela Vermelha com 1 ponto, igual o Young Boys que amarga a lanterna do grupo. Apesar de terem campanhas idênticas, os suíços ficam atrás dos sérvios. As equipes voltam a se enfrentar pela quarta rodada no dia 7 de novembro, no Ettihad Stadium.