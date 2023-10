Bellingham marca dois e Real Madrid vence Barcelona de virada

Neste sábado (28), em clássico disputado no Estádio Olímpico Lluís Companys, devido a reforma no Camp Nou, o Barcelona recebeu o Real Madrid pela 11ª rodada de LaLiga. O El Clássico acabou com vitória do Real Madrid, de virada por 2 a 1, com Gundogan marcando para os donos de casa e Jude Bellingham, duas vezes, virando para os visitantes.

Com o resultado, o Real Madrid se manteve na liderança de LaLiga, com 28 pontos. Já o Barcelona, se encontra na 3ª posição, com 24 pontos.

Clássico do Rock

Na partida, o Barcelona vestiu um uniforme diferente. Em parceria com o Spotify, patrocinador máster do clube, a equipe utilizou o símbolo dos Rolling Stones estampado na região central do manto blaugrana.

Foto: Divulgação/ Barcelona

Domínio catalão

Xavi Hernández mudou o esquema da sua equipe para o clássico. Muito em função do adversário e das lesões, o Barça foi escalado em um 3-5-2, com João Cancelo e Baldé atuando como alas pelos lados do campo. Isso fez com que o meio de campo, área na qual o Madrid é muito forte, ficasse congestionada.

Logo aos seis, na primeira descida ao ataque, os donos da casa abriram o placar. Após bate-rebate na entrada da área, Gundogan executou sua principal característica: Ser um elemento surpresa. O alemão praticamente tabelou com a zaga adversária, saiu de frente com Kepa, deslocou o goleiro rival e correu para o abraço.

Os Culés realizavam uma pressão pós perda muito forte e, liderados por Gavi, não deixavam o Real respirar. O garoto Fermin López, de 20 anos, quase ampliou a vantagem aos 13, porém, parou na trave.

A primeira etapa ficou marcada por uma alta intensidade, com o árbitro Jesus Gil deixando o jogo correr, apesar de vários momentos de tensão, muitos deles com Vini Jr. Os merengues tentaram o gol de empate, porém, pararam na falta de espaços na bem postada defesa do rival e na sua própria falta de criatividade.

Ele decide

O segundo tempo começou eletrizante. Ainda no primeiro minuto, Rodrygo foi lançado por Valverde, mas mandou por cima e perdeu a melhor chance do Real até aquele momento. Quatro minutos depois, Iñigo Martinez cabeceou na trave e Araújo parou em grande defesa de Kepa, que segurou o placar.

Os merengues realmente buscavam o empate. Carlo Ancelotti promoveu as entradas de Camavinga, Joselu e Modríc, as quais mudaram a postura da equipe. Porém, o gol de empate não poderia sair dos pés de mais ninguém, a não ser Jude Bellingham. Após sobra na entrada na área, o inglês acertou um lindo chute no ângulo de Ter Stegen e empatou o maior clássico do mundo.

Após o empate, a partida se igualou na posse de bola, com ambas as equipes não se expondo muito na defesa. Entretanto, a estrela de Jude Bellingham brilhou novamente. Já aos 92, nos acréscimos, após cruzamento, Modríc desviou e a bola sobrou no craque inglês, que tocou entre as pernas de Ter Stegen e completou a virada do Madrid.

Foto: Divulgação/ Real Madrid

Calendário

Na próxima rodada, o Barcelona vai ao país Basco enfrentar a Real Sociedad, no sábado (4). Já o Real Madrid, enfrenta o Rayo Vallecano, em casa, no domingo (5).