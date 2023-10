Barcelona resolve no primeiro tempo, bate Shakhtar e mantém 100% na Champions

O Barcelona resolveu no primeiro, e venceu o Shakhtar Donetsk por 2 a 1, mas por pouco não foi surpreendido no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela terceira rodada da Champions League. Ferrán Torres e Fermín balançaram as redes antes do intervalo, enquanto Sudakov tirou a diferença do placar.

Culés com boa vantagem

Poderá até parecer estranho, mas foi o Shakhtar que começou tendo mais posse de bola, 59% contra 41%. Porém, entregava espaços onde não podia e assim os Culés criavam suas oportunidades. Gündogan roubou de Konoplya na entrada da área, adiantou e Matvienko aproveitou para cortar pela linha de fundo. Depois foi um erro de passe que quase custou caro. Fermín teve o trabalho de tirar da marcação e chutou na frente de Riznyk, que cresceu na jogada para impedir o gol. Os Mineiros conseguiram chegar ao ataque com Zubkov, que carregou pelo corredor e bateu cruzado. Ter Stegen segurou sem problemas.

Aos poucos, o Barcelona foi alugando mais o seu campo ofensivo, criando, sem esperar nada do outro lado. João Cancelo invadiu a área, trouxe para dentro e chutou rasteiro. A bola chegou a passar entre as pernas de Riznyk, que conseguiu se recuperar. Aos 26, Fermín foi lançado na área. Ele dominou e tocou na saída do goleiro, mas a bola explodiu na trave. Ferrán Torres pegou o rebote e colocou no fundo do gol. Na beira do campo, o assistente assinalava o impedimento. O VAR apareceu e validou o gol. Dez minutos depois, Fermín foi enfiado pelo meio, deu lindo drible para cima de Azarovi e soltou uma bomba. A bola beijou a trave e, dessa vez, resolveu entrar.

Foto: Divulgação/Uefa

Desligamento gera gol dos Mineiros

A equipe blaugrana retornou do intervalo marcando presença no campo de ataque, dando trabalho para Riznyk nos minutos iniciais, ainda mais com os lançamentos. Em um deles, João Félix desviou de cabeça após receber na área. O camisa 31 salvou em dois tempos. Depois, foi a vez de Ferrán ser lançado nas costas da zaga, ficou cara a cara com Riznyk, e tocou por cobertura, mas estava impedido.

O panorama mudou, os Mineiros foram ganhando espaço, enquanto os mandantes deixavam por isso mesmo. Não demorou para a vantagem catalã ser diminuída. Zubklov recebeu em contra-ataque, ele acionou Sudakov em liberdade, que tocou na saída de Ter Stegen. Os ucranianos tentaram, mas faltou um pouco de capricho para buscar o empate. Na sua melhor chance, Azarovi cruzou da esquerda. Stepanenko se antecipou à marcação de Christensen, não pegou direito e mandou com perigo à direita do gol.

Como fica?

Com 100% de aproveitamento, o Barça lidera o grupo H, com nove pontos. Por sua vez, Shakhtar é o terceiro colocado, somando três.

O que vem por aí

A bola voltar na principal competição europeia no dia 7 de novembro. Ambas as equipes irão se enfrentar novamente, às 14h45 (de Brasília), no Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha.