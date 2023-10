Arsenal goleia Sheffield United com hat-trick de Nketiah

Em duelo válido pela 10ª rodada Premier League neste sábado (28), o Arsenal goleou o Sheffield United por 5 a 0 no Emirates Stadium. Eddie Nketiah definiu a vitória e marcou os três gols dos Gunners, enquanto Fábio Vieira e Takeshiro Tomiyasu concluíram o placar.

Sheffield United resistiu bem durante o primeiro tempo

Dominando praticamente todas as ações desde o início, a equipe de Mikel Arteta demorou para finalizar no alvo diante de uma defesa bem organizada do Sheffield United no primeiro tempo. Os Gunners, entretanto, foram letais com a abertura do placar na primeira chance real de gol.

Do lado do Sheffield, faltou muita força ofensiva para os visitantes tentarem ameaçar os Gunners. A única tentativa ocorreu aos 14', depois que Kiwior forçou passe longo para o lado esquerdo buscando Smith Rowe, mas o polonês pegou forte na bola e a chance foi desperdiçada.

Aos 28', Declan Ricce achou um belo passe dentro da área para Nketiah dominar tirando de Trusty para finalizar no canto direito contra Foderingham, vencendo o duelo individual.

Antes do intervalo, o Arsenal quase ampliou a vantagem com Saka deixando na área para Gabriel Martinelli cortar para o pé esquerdo e soltar uma pancada, mas o goleiro adversário praticou uma grande defesa no canto direito e salvou o Sheffield.

Nketiah precisou de 12 minutos para definir o jogo

Contudo, o Arsenal voltou com mais intensidade no segundo tempo e precisou de apenas cinco minutos para marcar o segundo. Em jogada de bola parada, Saka cobrou escanteio fechado pela direita e Foderingham não conseguiu agarrar, deixando espaço para Nketiah soltar um chute firme no canto esquerdo.

Mesmo com dois gols marcados e a vitória encaminhada, Nketiah fez questão de buscar o hat-trick no Emirates. Aos 12', Smith Rowe tocou no meio para o artilheiro chutar firme de fora da área e acertar o canto direito alto de Foderingham em um verdadeiro golaço.

Mikel Arteta percebeu que a vitória estava confirmada com a manutenção da postura defensiva do Sheffield United e promoveu diversas alterações no restante do segundo tempo para trocar mais passes e manter o controle da partida.

Na reta final, a arbitragem foi protagonista com dois lances: aos 35', Trossard limpou a marcação pela esquerda e enfiou para Nketiah, que caiu após disputa na área. O VAR não marcou pênalti após a revisão, mas a arbitragem de vídeo confirmou o penal no lance seguinte, depois que Fábio Vieira caiu em dividida com Nordwood. O português cobrou no meio do gol e quebrou uma sequência de um ano sem gols.

Nos acréscimos, houve tempo para mais um gol do Arsenal. Fábio Vieira cobrou escanteio fechado pela direita, Elneny desviou na primeira trave e a sobra ficou com Tomiyasu. O japonês achou um espaço e concluiu no canto esquerdo de Foderingham.

Situação na tabela

A vitória deixou o Arsenal com 24 pontos na tabela de classificação e a vice-liderança da Premier League, apenas dois pontos trás do Tottenham. O Sheffield United segue na lanterna, com apenas um ponto somado.

Sequência

O próximo compromisso dos Gunners será nesta quarta-feira (1), em duelo contra o West Ham, válido pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O Sheffield United volta a jogar apenas no sábado (4), contra o Wolverhampton, pela 11ª rodada da Premier League.