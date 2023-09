Liverpool domina ações ofensivas no Anfield e supera West Ham com na Premier League

Em partida movimentada no Anfield Road neste domingo (24), o Liverpool superou o West Ham por 3 a 1 em duelo válido pela sexta rodada da Premier League.

A vitória foi construída com os gols de Salah, Darwin Núñez e Diogo Jota, enquanto Bowen foi o autor do único gol da equipe londrina. Os Reds tiveram mais posse de bola e controlaram as ações ofensivas durante a partida.

Com o empate no clássico entre Arsenal e Tottenham (2-2), o resultado deixou o Liverpool na vice-liderança da Premier League com 16 pontos conquistados, atrás apenas do Manchester City, que possui 18/18 pontos possíveis. O West Ham segue com 10 pontos, em 7º lugar.

West Ham resistiu à pressão e deixou o primeiro tempo com empate no placar

O jogo começou quente com o West Ham quase saindo na frente quando Soucek aproveitou uma rara falha na marcação e testou firme com liberdade na marca penal, mas o goleiro de Seleção Brasileira, Alisson, fez mais uma grande defesa com a camisa dos Reds.

Após o susto inicial, o Liverpool impôs o seu estilo ofensivo e chegou ao primeiro gol na marca dos 16'. Em contra-ataque rápido, o lançamento de Díaz terminou em Salah sendo derrubado na grande área. Em cobrança de pênalti, o egípcio bateu no meio do gol e abriu o placar.

Mesmo com ocupação total do campo ofensivo e uma oportunidade desperdiçada pelo egípcio em nova chance de gol. o West Ham buscou o empate aos 42 minutos. Lucas Paquetá fez lançamento do meio campo terminando com Coufal levantando na medida para Bowen mergulhar e concluir.

Liverpool encaminhou vitória com tranquilidade após o intervalo

No segundo tempo, Darwin Núñez perdeu uma chance claríssima de gol ao receber livre da grande área e concluir para fora num chute de péssima qualidade. Mas o uruguaio rapidamente se recuperou poucos minutos depois ao receber lindo lançamento de Mac Allister por cobertura, tocando de primeira para tirar Areóla da jogada.

O West Ham seguiu sendo dominado após o gol, mas a equipe londrina tentou chegar ao empate com algumas oportunidades, sem conseguir testar o goleiro Allison com real perigo.

Antes do apito final, Diogo Jota ainda marcou o terceiro do Liverpool em bela trama coletiva da equipe comandada por Jurgen Klopp, que finalizou a partida com 22 finalizações, sete chutes no alvo e 635 passes trocados (com 88% de aproveitamento).

Sequência

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira (27), às 15h45 pelo horário de Brasília, na Copa da Liga Inglesa. O Liverpool recebe o Leicester, enquanto o West Ham viaja para enfrentar o Lincoln City. Na próxima rodada da Premier League, o desafio dos Reds será contra o Tottenham, fora de casa.