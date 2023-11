Mesmo com interesse do Real Madrid, Lautaro Martínez quer ficar na Inter

Lautaro Martínez vive grande fase na Inter de Milão neste começo de temporada. Até aqui, foram 13 jogos, somando Serie A e Champions League, e "El Toro" já balançou as redes 12 vezes, além de ter distribuído duas assistências. Desses gols, 11 foram marcados no Campeonato Italiano, no qual o argentino é artilheiro e figura como um dos principais candidatos a Chuteira de Ouro desta temporada.

Desde sua chegada a Internazionale em 2018, Lautaro se identificou com o clube e torcida. Não à toa, é capitão da equipe e faz questão de deixar claro que, mesmo com o interesse do Real Madrid, tem o desejo de renovar seu contrato e permanecer na Inter por muito tempo.

Durante a premiação da Bola de Ouro na última segunda-feira, (30), o argentino respondeu sobre os rumores de uma possível ida para a Espanha:

“Real Madrid? É óbvio que estamos falando de um time muito grande, mas minha cabeça e meu coração estão sempre voltados para o Inter. Sinto-me bem com minha família em Milão e só quero levar a Inter o mais alto possível e continuar ganhando troféus”, disse o atacante.

Ambas as partes querem a renovação

Esse também é o desejo dos Nerazzurri e de seu agente, Alejandro Camano. Em entrevista para o FCInterNews, ele confirmou que a equipe de Milão planeja estender o vínculo do jogador:

“Não é só o dinheiro que conta: ele é o capitão da equipe, mora em uma cidade que o ama e ele também os ama”, disse Camano. “A Inter quer renovar o contrato do Lautaro, e queremos estendê-lo”, completou o agente.

Dessa forma, o vínculo do centroavante com o clube, que é válido até 30 de junho de 2026, deve ser estendido em um futuro próximo.

Campeão da Copa do Mundo e finalista da última Champions League, Lautaro Martínez vê com bons olhos a permanência no clube no qual tem tudo para se tornar um ídolo histórico na medida em que conquista títulos e continua a marcar gols importantes com a camisa preta e azul.