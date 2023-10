Com gol de Thuram, Internazionale vence Benfica na Champions League

A Internazionale recebeu nesta terça-feira (03) o Benfica na partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. E jogando no Giuseppe Meazza, a Inter venceu por 1 a 0, com gol de Thuram, em um jogo marcado pelas muitas chances perdidas pelos donos da casa.

Pressão, chutes para fora e o zero no placar persiste

A primeira chance de perigo foi aos 10 minutos, quando Çalhanoglu levantou a bola na área e Dumfires apareceu na área, pela direita, mas mandou a bola por cima do gol no cabeceio. Dois minutos depois, Aursnes conseguiu o chute e Sommer espalmou para escanteio, que Di María bateu fechado e acertou o travessão.

Aos 17 minutos, no cruzamento de Dimarco na área Thuram subiu marcado e desviou, com a bola indo para cima e sobrando para Dumfries, sozinho, pela direita, mas ele chutou por cima do gol. Com 35 minutos Dimarcou cruzou a bola na área e Acerbi subiu para cabecear, mas mandou a bola por cima do gol.

E aos 40 minutos a resposta do Benfica veio, quando Aursnes recebeu o passe na área, pela esquerda, e ajeitou para Bernat chegar batendo, mas Sommer espalmou no canto esquerdo, para longe. Por fim, ainda no primeiro tempo, aos 42, Barella chutou de fora da área, no canto esquerdo, mas Trubin espalmou para longe.

Thuram para o fundo do gol!

O segundo tempo começou como o primeiro: gol perdido. Aos sete Bastoni desceu pela esquerda e cruzou na área para Dumfries cabecear e mandar a bola pela direita do gol.

Com nove minutos Lautaro recebeu o passe dentro da área, Lautaro chutou e acertou o travessão! No rebote Thuram deu um voleio na bola e acertou o defensor e, no rebote do rebote, Barella chutou e Trubin espalmou para longe. E aos 15 Thuram conseguiu ajeitar a bola na entrada da área e achou Lautaro na área, que bateu na trave direita, com a bola desviando em Otamendi e indo nas mãos de Trubin.

Então aos 16 o zero que insistia em ficar no placar deixou de estar lá! Dumfries recebeu o passe na direita e passou para trás, na entrada da pequena área, onde Thuram apareceu para chutar forte, no canto esquerdo, abrindo o placar da partida!

Foto: Inter

Três minutos depois Dimarco, no passe pelo meio, saiu cara a cara e bateu, com desvio em Trubin, para o fundo do gol, mas ele estava impedido e o gol foi anulado.

Com 28 minutos a Inter chegava duas vezes em erros de saída do Benfica, o primeiro onde Lautaro ficou com a bola, arrancou, driblou o goleiro e bateu pro gol vazio, mas Otamendi tirou em cima da linha. E no lance seguinte Lautaro ficou com a bola e bateu pro gol, mas Trubin defendeu com o pé.

Com 37 minutos Arthur Cabral recebeu o passe dentro da área e conseguiu o chute forte, mas pela esquerda do gol. E aos 41 Lautaro recebeu o passe dentro da área e bateu forte, mas Trubin defendeu com o pé e salvou o Benfica.

Próximos jogos

A Inter agora joga no sábado (7), às 10h, quando recebe o Bologna. O Benfica joga no mesmo dia, às 16h30, quando visita o Estoril.