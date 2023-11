Após sofrimento, Juventus vence a Fiorentina por 1 a 0 na Serie A

Em jogo pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus venceu a Fiorentina no Artemio Franchi, em Florença. O triunfo da Velha Senhora veio com gol de Fabio Miretti, ainda aos 10 minutos da primeira etapa.

Com o resultado, a Juve colou novamente na líder Inter de Milão. São 26 pontos para os bianconeri, dois a menos do que os primeiros colocados da tabela não permitindo que o rival consiga abrir uma larga vantagem.

A Viola, por outro lado, chegou à sua terceira derrota seguida na liga e foi ultrapassada por Bologna e Roma, caindo para a oitava posição, com 17 pontos, complicando os planos de uma aproximação com o pelotão de frente.

Juve marca no início e segura pressão para vencer

A Juventus não demorou a abrir vantagem. Aos dez minutos, Fabio Miretti movimentou o marcador ao receber um passe de Kostic na área. Ele achou espaço para a finalização e acertou o canto do goleiro Terracciano para fazer 1 a 0. A Fiorentina teve ainda duas chances claras de empatar, com Nico Gonzalez e Biraghi, mas Szczesny salvou a Juve em ambas as oportunidades. Era nítido que a Juventus veio para vencer. A pressão dava certo.

Na etapa final, a Fiorentina tentou buscar uma reação, mas parou na boa marcação da Juventus, que cadenciou o ritmo da partida e controlou sem chances para os donos da casa garantindo a vitória e mais três pontos na classificação. A equipe da Juve ostra sua força para voltar a disputar uma competição europeia no ano que vem. Mas ainda precisa se reforçar já que não conta com um peça importante, Pogba está suspenso por doping.

Sequência

Os dois times voltam a jogar pelo Italiano no próximo final de semana e a equipe de Turim recebe o Cagliari, no sábado, de olho em um tropeço da Inter. Já a Fiorentina vai jogar novamente em seu estádio e enfrenta, no domingo, o Bologna. A Fiorentina, dois dias antes, tem compromisso pela Conference League, visitando o Cukaricki, da Sérvia, às 14h45.