Com dois de Lautaro, Inter de Milão bate Fiorentina e conquista Copa da Itália

É campeão pela nona vez! A Inter de Milão foi a campo em busca de mais um troféu da Coppa Italia e venceu a Fiorentina por 2 a 1 de virada, no Estádio Olímpico de Roma que recebe todo ano a final da competição. Os gols foram feitos por Nico Gonzalez pela equipe da viola e pelo também argentino Lautaro Martinez, mostrando o quanto o futebol do país sul-americano ganhou muito holofote e virou o principal do mundo.

A Fiorentina começou a todo o vapor, foi para cima e com pouquíssimo tempo de jogo fez seu gol. Aos dois minutos do primeiro tempo a viola abriu o placar com Nico Gonzalez que começou a jogada próximo ao meio campo tocando para Bonaventura achar mais a frente Ikoné aberto pela esquerda. Por sua vez teve otima visão de jogo e cruzou na área para Nico que como um raio finalizou a própria jogada que havia dado inicio. A bola morreu no fundo da rede de Handanovic que havia entrado nesse jogo no lugar de Onana por opção técnica.

Depois desse gol relâmpago quem passou a dominar o jogo foi a Inter de Milão que teve duas excelentes oportunidades nos pés do atacante Dzeko que conseguiu desperdiçar as duas chances chutando para fora. Um pouco mais tarde aos 29 minutos da etapa inicial o gol aconteceu dos pés do craque argentino Lautaro Martinez. Em jogada que começou com Dumpfries tocando para seu companheiro Brozovic, quem colocou a bola no fundo da rede foi Lautaro após receber bela enfiada de Brozovic.

Aos 37 veio o gol que sacramentou a vitória Nerazzurri. Çallhanoglu pela direita cruzou procurando Dzeko , a zaga da viola tirou, porém a bola sobrou nos pés daquele que pensa o jogo para a equipe de Milão, Barella que cruzou na medida para ele, sempre ele, Lautaro Martinez virar e encher o pé em um belo voleio. A vitória estava sendo encaminhada e o nono título a caminho.

No segundo tempo a Fiorentina até tentou voltar a jogar bem, mas sempre parava ou no goleiro ou na zaga adversária. Jovic entrou no segundo tempo e teve três chances para empatar cara a cara com o guarda redes de Milão ,porém em uma chutou nas mãos de handanovic e nas outras duas cabeceou para fora. Do outro lado os Nerazzurri ainda podiam ter aumentado o placar em dois chutes poderosíssimos de Lukaku que também entrou no segundo tempo. O árbitro ainda deu mais cinco minutos de jogo , mas não adiantou a Inter de Milão conquistou mais uma copa Itália e vai com toda a motivação do mundo para a final da Champions League. Já a derrotada Fiorentina espera vencer a Conference League para voltar a competições internacionais.

Sequência

A Campeã Inter irá jogar no Giusseppe Meazza contra a forte equipe da Atalanta no próximo sábado as 15h4 (horário de Brasília) pelo campeonato italiano. Já a derrotada Fiorentina encara a Roma em casa no sábado as 13h.