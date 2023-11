Atlético de Madrid goleia Celtic e encaminha classificação para oitavas da Champions

Jogando no Wanda Metropolitano,, o Atlético de Madrid recebeu o Celtic na quarta rodada da Champions League. E na última terça-feira (7) o Atleti passou por cima dos escoceses vencendo por incríveis 6 a 0, com gols de Griezmann, que marcou dois, um de Lino, dois de Morata e um de Saúl.

Goleada na Champions!

E a partida começava já mostrando como seria: gol go Atlético! Aos cinco minutos Griezmann recebeu o passe na entrada da área e conseguiu a finalização cruzada, no canto esquerdo, sem chances de defesa para Hart, abrindo o placar!

Com 22 minutos a situação do Celtic que já se mostrava difícil na partida acabou piorando, pois Hermoso foi acertado por Maeda, que recebeu amarelo em campo. O juiz foi chamado ao VAR, revisou o lance da solada de Maeda em Hermoso e deu o vermelho para o atacante do Celtic, que deixa o time escocês com um a menos.

Aos 38 Griezmann recebeu o passe pela esquerda e cruzou forte, mas Hart espalmou e a defesa afastou para longe. E aos 41 Morata, em um chute de Riquelme que desviou na defesa, ficou com o rebote e bateu no canto direito, com Hart defendendo (e possivelmente indo para dentro do gol com a bola), mas Morata estava impedido e o gol foi anulado. Por fim, cinco minutos depois, no cruzamento da direita Griezmann conseguiu o desvio e Hart defendeu no canto esquerdo.

E aos 47 minutos, no cruzamento na área Giménez conseguiu o desvio e mandou a bola na pequena área para Morata se jogar na bola e ampliar o placar!

No segundo tempo, aos nove minutos, em um cruzamento na área Witsel conseguiu o cabeceio, mas acertou o travessão.

E aos 15 Griezmann, no cruzamento na área desviado de volta para o meio, conseguiu uma 'meia bicicleta' e mandou a bola no canto direito para ampliar ainda mais o placar!

Apenas cinco minutos depois Lino acabou de entrar e no primeiro toque na bola acertou um chute cruzado, no canto esquerdo, com raríssima felicidade, para ampliar o placar!

Aos 23 Correa recebeu o passe de Llorente dentro da área e conseguiu o chute cruzado, da direita, acertando o pé da trave direita.

Com 31 minutos, o quinto gol! Em uma jogada de troca de passes a bola foi levantada na área, Samuel Lino ajeitou de peito para Morata dominar e bater forte, no alto do canto direito, para fazer o quinto gol!

Fechando a conta, aos 40 minutos, Azpilicueta cruzou da direita, Lino bateu para o meio e Saúl, na pequena área conseguiu o chute para marcar mais um gol!

Próximos jogos

O Atlético volta a campo no domingo (12), quando recebe o Villarreal em LaLiga. No mesmo dia o Celtic enfrenta o Aberdeen, na Scottish Premiership.