Stuttgart arranca vitória sobre Borussia Dortmund na reta final na Bundesliga

A briga pelo terceiro lugar foi animada. O Stuttgart conseguiu ser bastante superior ao Borussia Dortmund, podendo ter vencido com tranquilidade. Porém, houve um obstáculo para tal feito: Kobel. E, na primeira chegada, os Aurinegros abriram o placar com Füllkrug e pararam por aí.

O domínio voltou para os Die Roten, que igualaram com Undav ainda no primeiro tempo. Guirassy, que retornou de lesão, garantiu o triunfo no minutos finais da MHP Arena, em jogo válido pela 11ª rodada da Bundesliga.

Dois gols é pouco

Com o apoio da torcida, o time de Sebastian Hoeness sufocou o Dortmund. Kobel foi o principal jogador do primeiro tempo, salvando os aurinegros com defesas importantes. No entanto, quase virou vilão logo no início. Undav recebeu ótima enfiada na área, tentou driblar o goleiro, que cometeu a falta. Führich cobrou muito mal em chute rasteiro e Kobel caiu no lado certo para fazer a defesa.

Os Die Roten mantiveram pressão sobre os visitantes. Undav chutou cruzado da linha de fundo. Kobel esticou a perna para salvar. Na sequência, após bate-rebate, Millot encheu o pé e o goleiro interviu novamente. Depois foi a vez de Leweling. O atacante foi aberto na direita e bateu buscando o canto. O camisa 1 caiu para salvar.

Numa rara aparição no ataque, Brandt deixou passar cruzamento da direita. Füllkrug apareceu na segunda trave para escorar e fazer acontecer a velha frase do futebol: quem não faz, leva. O Stuttgart não se contentou e reagiu ainda no primeiro tempo. Ito lançou na medida para Leweling, que enfiou Undav para bater tirando do goleiro, que viu sua meta ser vazada depois de seis defesas e um corte.

Foto: Divulgação/BVB

Virada vem de penalidade

O Stuttgart manteve o domínio de jogo. E, quase, buscou a virada com Führich, que ficou cara a cara com Kobel, ele acabou tirando demais e mandou para fora. O jogo acabou perdendo a intensidade e ganhou emoções na reta final.

Anton cabeceia buscando o canto, após escanteio, mas a redonda saiu com muito perigo. Aos 82’, Silas recebeu em velocidade na área, deu um tapa e acabou sendo atropelado por Kobel. Guirassy cobrou forte no canto direito, não dando chances ao arqueiro de Edin Terzic, para fazer seu 15º tento da temporada. Silas quase ampliou ao bater de primeira no limite do campo, mas apenas balançou a rede pelo lado de fora.

Como fica

O Stuttgart se mantém na terceira colocação, somando 24 pontos, enquanto o Borussia Dortmund é o quarto colocado, com 21. Os Aurinegros ainda poderão ser ultrapassados pelo RB Leipzig, que ainda joga na rodada.

O que vem por aí

Os times voltam a entrar em campo apenas no dia 25 de novembro, que cairá num sábado, por conta da Data Fifa. Às 11h30 (de Brasília), os Aurinegros irão enfrentar o Borussia Mönchengladbach, no Signal Iduna Park. Na parte da tarde, às 14h30 (de Brasília), os Die Roten vão visitar o Eintracht Frankfurt, no Deutsche Bank Park.