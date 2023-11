Com hat-trick de Harry Kane, Bayern de Munique amassa Borussia Dortmund no clássico alemão

Neste sábado (04), o Borussia Dortmund recebeu o Bayern de Munique, no Signal Iduna Park, em duelo válido pela décima rodada da Bundesliga. No grande clássico alemão quem se deu melhor foi o Bayern com uma vitória contundente por 4 a 0. Harry Kane três vezes e o zagueiro Upamecano marcaram os tentos do Gigante da Baviera. Esse confronto foi especial para Marco Reus que completou 400 jogos com a camisa aurinegra e vale destacar que foi o terceiro jogo do grande goleiro Manuel Neuer após mais de um ano afastado dos gramados.

Domínio Bávaro

O jogo nem tinha começado direito e o Bayern de Munique já abriu o placar. Logo aos 3 minutos, na cobrança de escanteio de Sané, o zagueiro Upamecano subiu sozinho na pequena área e cabeceou no chão sem chances para o goleiro Kobel. Os Bávaros estavam com fome e quase ampliaram na sequência, troca de passes entre Harry Kane e Musiala, o jovem alemão achou Coman livre na ponta direita. O francês cortou para o pé esquerdo e bateu por cima e longe da meta.

A chance perdida por Coman não fez falta, pois o Gigante da Baviera fez o segundo em seguida. Contra-ataque de almanaque puxado por Leroy Sane, ele deu um lindo toque de letra para Goretzka que arrancou em direção ao campo de ataque. O meio campista lançou Sane novamente, o camisa 10 invadiu a área e rolou para o centroavante Harry Kane, sem goleiro, ampliar o placar. O Bayern sobrava em campo e o Borussia estava completamente perdido.

Os Auri-negros tentavam criar jogadas com troca de passes no meio de campo, mas sem eficiência alguma. A primeira finalização da equipe foi aos 11 minutos com Ryerson, mas o chute de fora da área foi para longe do gol de Neuer. Julian Brandt também arriscou de longa distância e a bola passou sem perigo algum. O Dortmund não conseguia penetrar a área do adversário, muito por conta da boa partida que fazia a dupla de zaga do time visitante.

O ritmo de jogo impresso pelos Bávaros foi muito forte, a temida atmosfera do Signal Iduna Park não fez efeito no time de Munique, a pressão e domínio do Bayern era intensa. Kane quase marcou o terceiro tento da equipe, a bola explodiu na trave. Contudo, o lance foi anulado por impedimento do atacante inglês.

Leon Goretzka teve duas oportunidades de fazer o gol. Na primeira, ele invadiu a área e recebeu um belo lançamento de Coman. O camisa 8 matou a bola no peito e tentou uma meia bicicleta para surpreender Kobel, porém a tentativa foi para fora. Na segunda chance, depois de uma excelente jogada pela direita, Goretzka estava sozinho na marca do pênalti e cabeceou torto em cima de Schlotterbeck. Grande chance desperdiçada pelo volante bávaro.

No último lance da primeira etapa, o Borussia Dortmund quase diminuiu o placar com Malen. Ele mesmo começou a jogada pela direita e tocou para Sabitzer, depois de uma dividida, Fullkrug acionou Ryerson que cruzou rasteiro. A bola passou por Marco Reus e sobrou para Malen que de canhota chutou por cima do gol. O Bayern de Munique terminou o primeiro tempo com 61% de posse de bola e cinco finalizações sendo duas no alvo.

Hat-trick de Harry Kane

O técnico auri-negro, Edin Terzic, voltou para a etapa final com uma alteração, saiu Wolf e entrou Sule, muito por conta do grande jogo que fazia Leroy Sané pelo lado esquerdo de ataque. No entanto, o Bayern de Munique quase aumentou a vantagem com menos de um minuto. Harry Kane acionou o garoto Musiala, ele ficou cara a cara com o goleiro Kobel que fez uma grande defesa cedendo escanteio. Na cobrança do tiro de canto, depois de um bate e rebate dentro da área, Coman pegou o rebote na marca do pênalti e isolou.

Pouco tempo depois, Kane saiu de frente para o gol e Kobel defendeu, a bola sobrou para Musiala que com muita categoria fez um belo gol por cobertura. Todavia, o camisa 9 estava impedido na origem do lance e o gol foi anulado pelo bandeirinha. O cenário do jogo não mudou, o Bayern tinha o controle do jogo e escapava com muita qualidade e velocidade nos contra-ataques.

O Borussia Dortmund teve uma excelente chance de gol com o craque Marco Reus. Lançamento perfeito achando o camisa 11 no ataque, ele tabelou com Fullkrug e chutou para uma defesaça de Neuer. A resposta do Gigante da Baviera foi a altura e em seguida do lance dos mandantes. Mais um contra-ataque puxado, Sane recebeu e finalizou no cantinho. Defesaça de Kobel novamente.

O Bayern abusava dos contra-ataques, outra vez o time de Munique escapou em velocidade e quase fez o terceiro. Kane abriu o jogo para Coman, o francês enfiou para Musiala que dominou e bateu forte. De novo o goleiro auri-negro fez uma ótima intervenção. Os bávaros chegaram ao terceiro tento com Musiala, ele recebeu de Harry Kane e sem goleiro balançou as redes. O problema foi que Kane estava impedido novamente e o gol foi anulado.

Mazraoui lançou Coman que de primeira achou Harry Kane sozinho dentro da área e ele não perdoa. Dessa vez valeu o gol do Bayern, 3 a 0 fora de casa e puro domínio e superioridade em campo. Depois do gol, o Borussia não sabia como reagir, Reus tentava e nada dava certo. Terzic promoveu mudanças para tentar mudar a história do confronto, colocou Adeyemi, Nmecha, Moukoko e Sébastien Haller em campo. Contudo, a imposição do time visitante não deixou o adversário criar chances claras de gol.

O último lance do jogo também guardou grandes emoções. Niclas Sule saiu jogando errado e deu a bola nos pés de Pavlovic, ele lançou Harry Kane que com muita categoria marcou seu terceiro gol e o quarto do Bayern no clássico.

Tabela e sequência

Essa foi a primeira derrota do Borussia na Bundesliga, porém a equipe permanece em quarto lugar com 21 pontos ganhos. Já o Bayern de Munique mantém a vice colocação com 26 pontos conquistados e encurta a distância para o líder Bayer Leverkusen para apenas dois pontos.

O Borussia Dortmund receberá o Newcastle na terça-feira (07) pela UEFA Champions League e pela Bundesliga irá enfrentar o Stuttgart no próximo sábado (11) na MHP Arena. Já o Bayern de Munique terá dois confrontos seguidos em casa, na Allianz Arena. O primeiro será contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões na quarta-feira (08) e também no dia 11 irá encarar o Heidenheim pelo Campeonato Alemão.