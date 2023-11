Milan terá dois desfalques importantes na próxima rodada do Italiano

Após quatro jogos sem vitória no Campeonato Italiano, o Milan agora vai em busca de recuperação em casa contra a Fiorentina, através da 13ª rodada da competição, às 16h45 (horário de Brasília), no San Siro.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, o clube rossonero se mantém na terceira colocação com 22 pontos somados em 12 partidas.

Diante da Fiorentina, o Milan terá que lidar com duas ausências importantes e tratam-se dos atacantes Rafael Leão e Olivier Giroud, que são as principais referências esperanças de gols do time nesta atual temporada.

No entanto, ambos desfalcam os rossoneros em situações opostas na próxima rodada da Lega Serie A, sendo que o francês foi expulso no empate contra o Lecce no último fim de semana, já o português ficará fora de combate por várias semanas, devido a um problema muscular na coxa direita.

Para as vagas de Giroud e Rafael Leão, o técnico Stefano Pioli deverá escalar os atacantes Noah Okafor e Samuel Chukwueze entre os titulares contra a Fiorentina na próxima rodada do Campeonato Italiano.

Além deles, o Milan também não vai poder contar com Marco Sportiello, Pierre Kalulu, Marco Pellegrino, Mattia Caldara, Davide Calabria, Ismaël Bennacer e Christian Pulisic, que estão sob cuidados ao departamento médico e possuem chances remotas de entrar em campo, após a última a Data Fifa de 2023.

Diante da Fiorentina, os rossoneros buscam retomar o caminho das vitórias em casa pelo Scudetto, após dois jogos sem vitória no San Siro. Durante esse período, o time milanista foi derrotado para a Juventus e a Udinese, respectivamente.

Já atuando como visitante, o Milan só ficou apenas no empate contra Napoli e Lecce, ambos pelo placar de 2 a 2. No entanto, a última vitória do time na competição, foi justamente contra o Genoa por 1 a 0, com gol de Pulisic, ainda nos minutos finais da partida.

Antes da retomada do Campeonato Italiano, devido a Data Fifa, os rossoneros ainda correm o risco de ficar do G-4, em caso de novo tropeço na rodada.