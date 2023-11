Napoli corre o risco de deixar o G-4 na retomada do Campeonato Italiano

Após revés para o Empoli em casa no último fim de semana, o Napoli vai agora em busca de recuperação no Campeonato Italiano, diante da Atalanta fora de casa, em confronto direto pela 13ª rodada, com data marcada para o dia 25 de novembro, às 14h00 (horário de Brasília), no estádio Atleti Azzurri d'Italia.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, o clube napolitano se mantém na quarta colocação com 21 pontos somados. Dessa forma, os partenopei ainda correm o risco de deixar o G-4 no próximo fim de semana, em caso de novo tropeço.

Para isso, o time comandado pelo técnico Rudi Garcia terá que torcer por tropeços de Roma, Milan, Fiorentina e Bologna, que ainda entram na próxima rodada do Campeonato Italiano.

Além disso, o Napoli também pode assumir o terceiro lugar em caso de vitória no fim de semana pelo Scudetto e também sonhar com o bicampeonato italiano consecutivo. Atuando fora de casa, os partenopei ainda não foram derrotados na competição, incluindo quatro vitórias e apenas dois empates em seis jogos disputados até o momento.

Nesse momento, Internazionale e Juventus aparecem nas primeiras colocação da Lega Serie A e ambos ainda vão se enfrentar também nesta rodada, em Turim, pelo Derby D'Italia.

Diante da Atalanta, o Napoli são sabe se vai poder contar com o atacante Victor Osimhen, que ainda segue se recuperando de uma lesão na coxa direita e dúvida para o confronto da próxima semana. Porém, o técnico Rudi Garcia mantém esperanças de contar com seu principal jogador, após a última Data Fifa de 2023.

Pelo Campeonato Italiano, o centroavante nigeriano é o terceiro maior goleador da competição, com seis gols, ao lado de Romelu Lukaku, da Roma e Nicolás González, da Fiorentina.

Em contrapartida, o Napoli terá que lidar com apenas dois desfalques e tratam-se do goleiro Alex Meret e do volante Diego Demme, que estão sob os cuidados do departamento médico e seguem fora de combate.