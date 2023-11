Venezuela e Equador só ficam apenas no empate pelas Eliminatórias

Na noite desta quinta-feira (16), Venezuela e Equador só ficaram no empate sem gols por 0 a 0, em jogo válido pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 , no estádio Monumental de Maturín.

Com o resultado, a seleção Vinotinto caiu para a quarta posição na tabela, com oito pontos somados. Por outro lado, os equatorianos se mativeram na sexta colocação, nos seis pontos.

Apesar do tropeço em casa, a Venezuela continua fazendo uma campanha surpreendente nas Eliminatórias e assim chegando ao seu quarto jogo de invencibilidade, com dois empates e duas vitórias. Porém, a última derrota foi contra a Colômbia por 1 a 0, pela rodada de abertura.

Do mesmo modo, o Equador manteve sua sequência invicta de quatro partidas sem perder na competição. Porém, o último revés, aconteceu diante da Argentina por 1 a 0, em Buenos Aires.

Agora as duas seleções só retornam a campo pelas Eliminatórias apenas na próxima terça-feira, através da sexta rodada, na última Data Fifa de 2023.

Partida sem gols

Mesmo atuando fora de casa, o Equador conseguiu inagurar o marcador logo aos cinco minutos com Cifuentes. Porém, o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

No entanto, os venezuelanos comecaram a responder ao longo da primeira etapa com Soteldo aos 35, que recebeu passe pela esquerda e chutou cruzado para ótima defesa de Alexander Domínguez.

Antes do intervalo, os donos da casa chegaram novamente com perigo e dessa vez com Samuel Sosa, que arriscou de meio-campo, mas o goleiro equatoriano pegou novamente.

Durante o segundo tempo, o Equador quase abriu o placar aos quatro minutos com Caicedo, que tentou surpreender o goleiro Romo de fora da área, mas a bola acabou raspando a trave dos mandantes.

Na reta final da partida, os visitantes chegaram outra vez com perigo com Cifuentes aos 24, mas a finalização acabou parando nas mãos do arqueiro venezuelano.

Dessa forma, a partida terminou empatada e as duas seleções não conseguiram sair do zero no placar.

Próximos compromissos:

Na próxima semana, o Equador recebe o Chile na terça-feira (21), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Casa Blanca, em Quito. Também no mesmo dia, a Venezuela terá pela frente o Peru, às 23h00, no estádio Nacional, que fica localizado em Lima.