O que falta ao Real Madrid para que os atacantes marquem mais gols?

Após vitória no El Clássico, na semana passada, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse em entrevista coletiva que espera mais gols dos atacantes do Real Madrid (incluindo Vini Jr. E Rodrygo) até porque, grande parte dos tentos da equipe foram marcados por Jude Bellingham, que é um meio-campista.

Então, como explicar a seca de gols dos atacantes merengues essa temporada?

Saída de Benzema

Com o atacante francês na equipe, Vinícius e Rodrygo atuavam mais abertos, como pontas pelos lados. Assim, quando o centroavante saía da grande área, os brasileiros afunilavam pelo meio e ocupavam este espaço nas costas do camisa 9, possibilitando mais possibilidades de gols para a dupla. Porém, com a saída de Karim, o time acabou por mudar sua forma de jogar.

Antes abertos, agora os jogadores atuam mais centralizados, como uma dupla de atacantes. Essa mudança no posicionamento da dupla tirou muito da característica dos dois, que não possuem tantas oportunidades de usar a velocidade e atacar as costas da zaga adversária.

Vinicius ainda possui mais oportunidades de cair pela esquerda. Porém, com as constantes subidas de Valverde pela direita, Rodrygo acabou por ficar mais na faixa central do campo, flutuando entre as linhas adversárias.

Joselu, contratado para ser o camisa 9 da equipe, não tem as mesmas características de Benzema. O espanhol atua como um pivô, de costas para a zaga, que se mantém mais dentro da área. Então, quando dentro de campo, os pontas mudam suas características de movimentação e acabam por ter menos oportunidades para marcar.

Efeito Bellingham

Um dos motivos principais da mudança na forma da equipe jogar, foi a aquisição de Jude Bellingham. O inglês não é o substituto direto de Benzema, porém, vem contribuindo bastante no número de gols.

O meio-campista é o artilheiro disparado do time na temporada, com 13 gols. Atuando como um meia mais avançado, atrás da dupla de atacantes, ele se infiltra no espaço deixado entre os atacantes para ocupar a área. Para comparação, Rodrygo, Vini. Jr e Joselu possuem juntos, 10 gols na temporada.

Foto: Divulgação/ Real Madrid

E agora?

Devido as características dos brasileiros, a falta de um centroavante com as características de Benzema e a presença de um meia como Bellingham, os jogadores tiveram que aderir novas funções dentro de campo. Porém, ainda não se acostumaram às mudanças, o que vem chamando atenção de Ancelotti.

Apesar disso, o Madrid ainda é líder de LaLiga e do grupo C na Champions. Os bons resultados trazem calma à comissão técnica para avaliar o desempenho da equipe e pensar em soluções para trazer de volta os gols da dupla brasileira.

Confiança na dupla

O Real renovou com Vini Jr. até 2027 e com Rodrygo até 2028, o que prova a confiança, respeito e importância da dupla dentro do clube.

Em sua premiação na Bola de Ouro, Bellingham rasgou elogios aos brasileiros e disse: " Me sinto cada vez mais brasileiro".