Com gol de Griezmann, Atlético de Madrid vence Mallorca

O Atlético de Madrid está vistoso. Mais do que os resultados positivos, as boas atuações se emendam para os colchoneros. Neste sábado, o 1 a 0 no Metropolitano, num duelo apertado contra o Mallorca. Antoine Griezmann, segue como um diferencial à equipe e anotou o gol da vitória. Mesmo com um jogo a menos, o Atlético ultrapassa o Barcelona na terceira colocação. O detalhe ficava para a marca de Koke, chegando a 600 partidas com a camisa colchonera.

Sistema defensivo dificulta vida dos colchoneros

O Atlético de Madrid partiu para cima durante os primeiros minutos. Morata não pegou em cheio uma bola de Pablo Barrios e Ángel Correa exagerou na força durante uma finalização limpa. Samuel Lino era um escape fundamental para os colchoneros. O Mallorca ajustou sua marcação e logo a pressão dos visitantes travou a saída de bola dos adversários.

Com o passar dos minutos, os melhores lances do Atlético eram no jogo aéreo. Morata perdeu uma grande chance em lance no qual estava impedido. Depois, seria a vez de Hermoso tentar pelo alto e desviar sem direção. Porém, o sistema defensivo do Mallorca fazia bem o seu papel e não permitia que os colchoneros produzissem suas boas transições.

Griezmann garante +3

O segundo tempo do Atlético de Madrid foi bem melhor. Um primeiro aviso pintou aos três minutos, numa cabeçada de Morata que exigiu grande defesa de Rajkovic. Aos nove, Samuel Lino entregou ao centroavante, que bateu mal dentro da área. Morata e Ángel Correa também teriam tentativas de fora da área que saíram muito perto da trave. Já aos 17, Simeone realizou suas primeiras mudanças, com Rodrigo De Paul e Rodrigo Riquelme na equipe. O gol era questão de tempo, e aos 19 Hermoso foi perfeito no cruzamento pela esquerda, da intermediária. Centrou a bola na cabeça de Griezmann, que concluiu com qualidade.

O resultado poderia ter sido pior ao Atlético de Madrid. Azpilicueta travou Samu Costa e logo depois Oblak fez grande defesa num chute cruzado de Gio González. Pois o melhor lance para o Mallorca se deu aos 38, quando Darder deixou Amath Ndiaye na cara do gol. O substituto ficou de frente com Oblak e tentou tirar do esloveno. Memphis Depay reapareceu em campo depois de dois meses, recuperado de lesão, e quase deixou o seu num arremate ao lado da trave.

Sequência

O Atlético de Madrid chega aos 31 pontos em LaLiga, na terceira colocação. A missão agora é secar Girona (34) e Real Madrid (32) para reduzir as distâncias. Pela Champions League os Colchoneros enfrentarão o Feyenoord, na Holanda, na terça-feira (28) às 17h. O Mallorca, enquanto isso, vive uma sequência bem ruim. É o 17° colocado, com nove pontos, só um acima da zona de rebaixamento. Os maiorquinos não vencem pela liga desde 16 de setembro, há nove rodadas. E vai encarar, em jogo atrasado de LaLiga, o Cádiz, na quarta-feira (29), às 17h.