João Pedro faz dois e Brighton vence o Nottingham Forest na Premier League

Neste sábado (25), o Brighton entrou em campo precisando quebrar o jejum de vitórias e conseguiu. O time triunfou sobre o Nottingham Forest por 3 a 2 na Premier League, encerrando a sequência negativa de seis partidas sem comemorar três pontos.

O jogo começou com um gol logo no começo. Aos três minutos do primeiro tempo, Elanga abriu o placar para o Forest. Após o gol, o Brighton foi melhorando no jogo e chegou ao empate com Evan Ferguson (que marcou seu sexto gol na Premier League, nesta temporada).

No fim do primeiro tempo, João Pedro, de cabeça, em bela assistência de Pascal Gross, virou o jogo. No segundo tempo, o Brighton manteve seu bom jogo e, em pênalti sofrido por João Pedro, saiu o terceiro gol. O próprio atacante converteu a cobrança. Com o terceiro gol do Brighton, o Forest teve que sair mais para o jogo e Odoi, sofreu o pênalti que gerou o segundo gol do Forest no jogo. Gibbs-White foi quem converteu a cobrança e botou fogo na partida.

Foto: Brighton

Acontecimentos:

Ainda no primeiro tempo, Ansu Fati sentiu alguma dor muscular e teve que ser substituido, em seu lugar entrou João Pedro que acabou sendo o destaque da partida. Lamptey também sentiu. Ele estava voltando de lesão e foi substituído pelo jovem Hinshelwood. No segundo tempo, ao ser marcado o pênalti para o Forest, Dunk foi protestar com o árbitro e acabou levando cartão amarelo. Logo em seguida, após mais protesto, vermelho. Não se sabe o que foi dito para o árbitro, mas com certeza foi algo para chegar à expulsão do jogador.

Foi uma vitória muito importante para o Brighton, não só pela sequência que vinha passando, mas também para se manter na primeira parte da tabela.