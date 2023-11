Liverpool e City fazem clássico de olho na liderança da Premier League

O Manchester City tem um duelo complicado pela frente caso queira se manter na liderança da Premier League. Os Blues enfrentam o Liverpool de Jürgen Klopp neste sábado (25) no Etihad Stadium, a partida é válida pela décima terceira rodada do campeonato inglês e poderá definir o líder desta rodada.

Como vem o City?

Os Citizens vem com 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 12 jogos do campeonato, tendo acumulado 28 pontos até agora e ocupando a liderança do campeonato. O time comandado por Pep Guardiola tem o melhor ataque da competição com 32 gols marcados.

O time de Manchester tinha um importante desfalque no ataque, Erling Haaland, o norueguês artilheiro da liga inglesa com 13 gols, estava afastado com uma lesão no tornozelo após jogo contra as Ilhas Faroé pelas eliminatórias da Eurocopa. Mas ao que parece, o camisa 9 já está pronto para voltar ao gramado com os Blues neste sábado.

Entretanto, mesmo com as boas notícias o clube vem sofrendo com a pressão da Federação Inglesa devido ao Fair Play financeiro e aos recentes acontecimentos envolvendo os grupos que adquiriram o clube. Em resposta ao ‘The Mirror’ da Inglaterra o técnico falou da situação do Everton após terem sido retirados 10 pontos após burlarem o Fair Play financeiro:

“Há mais chances de permanecer se estivermos na League One do que se vencermos a Liga dos Campeões”

🗣️"Wait and see it and after the sentence has been done, and after we will come here and explain it.



🗣️"But absolutely I will not consider my future if it depends on being here or being in League One. Absolutely."



✍️|@DiscoMirror https://t.co/KhfYClcVYa pic.twitter.com/tF3Tt12vnq — Mirror Football (@MirrorFootball) November 24, 2023

Provável escalação: Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, Foden; Doku, Haaland, Grealish.

Liverpool em busca da liderança

O alemão Jürgen Klopp tem feito toda a diferença nesta temporada comparada a anterior, com uma ótima reformulação do meio de campo nesta janela de transferências. Os Reds têm 27 pontos na tabela, com 8 vitórias, 3 empates e uma derrota, localizado no segundo lugar.

Será um belo duelo já que o time do Noroeste da Inglaterra possui a melhor defesa do campeonato sofrendo apenas 10 gols, mesmo número que o Arsenal possui em gols sofridos. O Liverpool vai buscar a liderança fora de casa e não será uma tarefa fácil segurar o ataque composto pelo atual vencedor da ‘Chuteira de Ouro’.

Klopp na coletiva de hoje (24) reconhece o time adversário e admite ter certa preocupação em relação ao estilo de jogo, mas acredita que a vitória não é algo impossível:

“Se eles se sentirem confortáveis no jogo deles, não há um time que possa batê-los. Mas se conseguirmos mudar isso, há uma chance”

Provável escalação: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Diogo Jota, Cody Gakpo

Sequência

O clássico entre Manchester City e Liverpool acontece sábado (24) às 9h30 pela Premier League. Partida válida pela 13ª rodada acontecerá no Etihad Stadium e será transmitida por streaming na Star+.