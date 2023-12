Rodrygo atinge sua melhor marca na carreira, e impressiona Ancelotti

O atacante Rodrygo vive sua melhor fase com a camisa do Real Madrid. Peça essencial no sistema de Ancelotti, alcança marca impressionante e inédita em sua carreira. O brasileiro participou de 11 gols dos Merengues nas últimas cinco partidas, com sete gols e quatro assistências.

A nova função do Raio

Atuando como falso nove no Real Madrid, Rodrygo tem se adaptado a nova função e vem sendo muito mais efetivo e letal nas suas tomadas de decisão, que fez com que o atacante registrasse sua melhor marca pessoal da carreira, com números muito mais expressivos.

Melhor marca pessoal da carreira

Além dos números impressionantes, Rodrygo é o vice-artilheiro da equipe no ano, ficando atrás apenas de Bellingham, que inclusive desde que chegou, formou ótima dupla com o Raio. É a primeira vez que o brasileiro marca em cinco partidas consecutivas. Além das bolas nas redes, o atacante ‘pifou’ seus companheiros quatro vezes nessa sequência impressionante.

Rodrygo vs Braga (pela Champions) - 1 gol e uma assistência

Rodrygo vs Valencia - 2 gols e 2 assistências

Rodrygo vs Cádiz - 2 gols e uma assistência

Rodrygo vs Napoli (pela Champions) - 1 gol

Rodrygo vs Granada - 1 gol

Somando esses números das últimas cinco partidas com o restante dos jogos, o Raio já tem 14 participações em gols em 20 jogos. O desempenho recente do atacante rendeu muitos elogios do treinador da equipe Merengue, Carlo Ancelotti.

“(Rodrygo) voltou ao seu melhor nível, marcando muitos gols. Hoje desmentiu que só faz gols pela esquerda. Quando está bem, faz de qualquer lugar. O coloquei mais pela direita hoje porque pensei que haveria mais espaço por ali.” Disse Ancelotti, em coletiva.

Além disso, a torcida madridista elegeu o atacante brasileiro como o 'jogador cinco estrelas', do mês de novembro, que moral do Raio em.