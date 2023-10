Ancelotti celebra vitória do Real Madrid no El Clássico e exalta Jude Bellingham “Ele é extraordinário”

Na tarde deste sábado (28) em partida válida pela 11° rodada de LaLiga, Real Madrid e Barcelona se enfrentaram e o time Merengue levou a melhor pelo placar de 2 a 1. Com essa vitória o Real voltou a liderança do campeonato.

Após o final da partida Carlo Ancelotti comemorou os três pontos, vitória sobre o rival Barcelona e também exaltou o autor dos dois gols da partida, Jude Bellingham.

Palavras do mister após a vitória no “El Clássico”

Logo depois do apito final o treinador Carlo Ancelotti comentou sobre a partida, seus jogadores e em especial sobre o meio-campista inglês, que tem sido o destaque da equipe nesse início de temporada.

Ancelotti reconheceu que a equipe começou o jogo muito abaixo do normal e com muitos erros, inclusive foi em uma falha defensiva que o time acabou sofrendo o primeiro gol. Em relação a isso Carlo foi sucinto e disse: "Primeiro tempo? Pra esquecer, estivemos muito abaixo do aceitável”.

Ainda sobre o jogo, o comandante estava com boas expectativas e confiante que sairia com o resultado positivo.

"Não queríamos vir aqui pra empatar. Queríamos vencer. Foi um jogo muito difícil e o Barcelona foi melhor até começarmos a ser mais agressivos”.

Na sequência o treinador rasgou elogios para o camisa 5 do Real Madrid, primeiro elogiando o gol de empate onde Bellingham acertou um belo chute de fora da área.

"Estamos todos surpreendidos por Jude Bellingham. O seu primeiro gol é extraordinário”.

Carlo Ancelotti também falou sobre o faro de gol de Jude e que provavelmente o meia acabe marcando mais gols no decorrer da temporada, mas que espera que seus jogadores de ataque contribuam mais.

"Bellingham pode marcar 20 ou 25 gols, mas esperamos gols dos atacantes, Vinicius, Rodrygo".

O técnico do Madrid fez diversas alterações ao longo da partida, com destaque para o francês Camavinga e para o croata Luka Modric. Ambos os jogadores foram muito importantes para que a virada acontecesse.

"Luka Modrić? Ele mudou o jogo, absolutamente. Ele manteve a bola e controlou tudo. Ele mudou o jogo”.

Vale destacar que o camisa 10 do Real Madrid chegou a uma marca importante, 500 jogos atuando pela equipe madrilenha.

Sequência

O Real Madrid volta a campo na próxima semana, no domingo (05). O jogo será contra o Raul Vallecano, ás 17h, no estádio Santiago Bernabéu.