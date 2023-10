Jude Bellingham: Uma estrela em ascensão

O jovem inglês Jude Bellingham vem atraindo holofotes desde o início de sua carreira. Em seu primeiro time, o Birmingham, da Inglaterra, o jogador já mostrava ao mundo o que estaria por vir. Após apenas 44 jogos, o jogador foi vendido ao Borussia Dortmund. Com isso, o time inglês decidiu por aposentar a camisa de número 22, que Bellingham usava no clube.

Na Alemanha, o jogador disputou 132 partidas, marcando 24 gols e chamando mais ainda a atenção dos gigantes europeus. Mas, Jude nunca escondeu sua vontade de jogar na Espanha, mais especificamente, no Real Madrid.

Impacto imediato

Bellingham chegou ao Real Madrid em junho deste ano, contratado por mais de 100 milhões de euros. Torcedores e a mídia questionavam como o meia poderia se encaixar na formação de Carlo Ancelotti, já que o setor mais bem servido do plantel é o meio-campo, com jogadores como: Modríc, Kroos, Valverde, Camavinga e outros.

Porém, o jogador era a peça que faltava no quebra-cabeça merengue. Sem um centroavante de ofício após a saída de Karim Benzema, na mesma janela, Bellingham assumiu o papel de artilheiro da equipe.

Jogando como um meia mais avançado, entre a dupla de atacantes, o inglês se aproveita da sua ótima qualidade técnica, inteligência, presença de área e capacidade de infiltração para surgir como um elemento surpresa e marcar gols.

Assim, o garoto de 100 milhões mostrou que não sentiu a pressão ao assumir a histórica camisa 5 dos merengues, que foi de Zidane, e já é o artilheiro do time na temporada. Considerado um dos melhores jogadores do mundo atualmente, Bellingham possui 10 gols e 3 assistências em 11 jogos pelo Real Madrid, números semelhantes ao de Cristiano Ronaldo, quando chegou à capital espanhola, em 2009.

Valor comercial

Porém, o impacto mais visível causado pelo jogador é o comercial. Dono da comemoração mais icônica do ano, Jude rende milhões ao clube cada vez que estende os braços ao alto para comemorar seus tentos.

A cada dez camisas vendidas na loja oficial do clube no Santiago Bernabéu, sete levam o nome e o número de Bellingham. Algo que ajuda muito na exploração da imagem do jogador é a Adidas, patrocinador do meia e do Real Madrid. A empresa não sofre mais com a maior estrela do clube sendo patrocinada pelo rival, como Cristiano Ronaldo com a Nike, por exemplo.

Além disso, o jogador também atinge outros números. Após ingressar no clube, o número de seguidores dele no Instagram quase duplicou, passando de 10 milhões para 19 milhões.

Expectativas para o futuro

Tanto o clube quanto o jogador acreditam numa parceria a longo prazo. Jude Bellingham é visto como o líder da nova geração de estrelas madridistas, dividindo o palco com Vinícius Júnior. Com 20 anos, o já titular da seleção inglesa é uma das maiores joias do futebol mundial e a esperança do Real Madrid de se manter no topo do futebol europeu.