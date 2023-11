Com bela atuação de Rodrygo, Real Madrid vence Cádiz em LaLiga

Na tarde deste sábado (26), o Real Madrid e Cádiz se enfrentaram pela 14° rodada de LaLiga e o Madrid levou a melhor, ganhando a partida por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Rodrygo duas vezes e Jude Bellingham.

Primeiro tempo com poucas emoções e golaço brasileiro

Nos primeiros minutos de jogo o Real Madrid tomou uma postura mais ofensiva, controlando a bola a maior parte do tempo e criando chances. Porém nenhuma das chances ofereceram perigo aos donos da casa.

O Cádiz por sua vez tentou controlar os ânimos, esfriando o jogo sempre que podia.

Mas foram os mandantes que criaram a primeira chance de gol da partida.

Aos 11 minutos, Chris Ramos recebeu um belo cruzamento mas a cabeçada passou por cima do gol.

No minuto 13 da primeira etapa Rodrygo colocou o Madrid na frente do placar com uma verdadeira pintura. Em jogada individual dentro da área, ele fez o que quis com a defesa adversária e chapou bonito no ângulo.

Depois do gol ambas as equipes passaram a trocar mais passes, deixando o jogo bem disputado no centro do campo. O que para os visitantes não era ruim, já que tinham a vantagem no placar.

Com 38 min, Lunin se esticou todo pra defender um belo chute de fora da área de Roger Martí.

A partida seguiu com algumas oportunidades, mais da equipe Madrilenha. Também ocorreram muitas faltas na parte final e então aos 48 minutos o árbitro encerrou o primeiro tempo.

Real Madrid controla segunda etapa e Rodrygo se consagra com outra pintura

As equipes voltaram do intervalo sem alterações e praticamente no mesmo ritmo da etapa anterior.

Era muito visível a dificuldade que o Cádiz tinha para criar, levar perigo e até mesmo em ficar com a posse de bola.

Aos 8, Bellingham carregou a bola por entre a defesa do Cádiz que desarmou e sobrou no pé de Rodrygo, que tocou para Joselu que não entendeu a jogada. Desperdiçando a chance de aumentar o placar.

Nos minutos seguintes o Madrid abaixou as linhas, passando a esperar o Cádiz avançar para tentar um contra-ataque. Deixando o jogo mais perigoso para os visitantes e permitindo os donos da casa a acreditarem em um empate.

Com 18 minutos quase que Luka Modric ampliou o placar, mas seu chute pegou na trave.

Na jogada seguinte o raio caiu de novo. Após receber passe de Modric, Rodrygo desfilou entre os adversários cortando para dentro e marcou outro golaço. Ampliando o placar para 2 a 0 Real Madrid.

No minuto 28 não podia ser mais especial, Bellingham finalizou no canto após receber passe de Rodrygo e aumentou o placar para 3 a 0.

Os minutos seguintes ficou claro que o Cádiz sentiu demais o terceiro gol, ficando sem forças para tentar uma reação ou até mesmo tentar diminuir o placar.

Já o Real Madrid promoveu diversas alterações para poupar seus principais jogadores e dar oportunidade ao jogadores da base.

Sequência

As duas equipes volta a jogar na próxima quarta-feira (29), porém por competições diferentes. Por LaLiga a equipe do Cadiz joga fora de casa contra o Mallorca, ás 17h, no Iberostar Estádio. O Real Madrid terá um jogo de Champions League e vai enfrentar o Napoli em casa, também às 17h, no estádio Santiago Bernabéu.