Stuttgart vence Borussia Dortmund e se classifica às quartas de finais da Copa da Alemanha

Nesta quarta-feira (06), Stuttgart e Borussia Dortmund se enfrentaram pelas oitavas de finais da Pokal Cup, famosa Copa da Alemanha, na MHP Arena. Com um amplo domínio desde o primeiro minuto de partida, o Stuttgart vence o Borussia Dortmund por 2x0 e está classificado para as quartas de finais da competição. Guirassy e Silas marcaram no segundo tempo e confirmaram a classificação de Die Roten.

Jogo sonolento

O início do confronto foi de iniciativa do time da casa, principalmente com o destaque da equipe, o atacante de Guiné: Guirassy. Apesar disso, o Borussia conseguia controlar bem as ações ofensivas do adversário. Quem teve a primeira grande chance de inaugurar o marcador foi justamente os aurinegros. Sabitzer recebeu na entrada da área e deu um tapa de pé esquerdo que explodiu no travessão de Nubel.

A resposta do Stuttgart foi imediata e muito perigosa, Furich fez boa jogada pelo setor esquerdo de ataque e cruzou na cabeça de Undav, obrigando grande defesa de Kobel. Após cobrança de escanteio, Guirassy também parou no paredão do Dortmund ao quase marcar em uma cabeçada, contudo ele estava em posição irregular. Antes desse sufoco dos mandantes, Fullkrug entrou no lugar de Moukoko que saiu machucado.

Poucas emoções na primeira etapa dessa decisão de vaga na copa alemã, o Stuttgart dominou o jogo com muita posse de bola, porém sem muita efetividade. 60% do tempo com a bola no pé e oito finalizações sendo apenas duas na direção do gol. Borussia Dortmund muito mal, apenas o chute no travessão de lance perigoso.

Amasso vermelho

Na volta para a etapa final, o técnico aurinegro Edin Terzic, promoveu duas alterações no time: Bensebaini e Brandt entraram nas vagas de Wolf e Sabitzer. Assim como nos primeiros 45 minutos, o Die Roten (Os vermelhos, como o Stuttgart é conhecido no país) tomaram as rédeas da partida. Guirassy teve grande chance de abrir o placar e mais uma vez Kobel evitou numa finalização dentro da área.

Não pode deixar o artilheiro vermelho sozinho, boa jogada pelo meio, Enzo Millot enfiou para Guirassy inaugurar o marcador na MHP Arena. 18 jogos em 13 jogos na temporada, grande começo para o centroavante africano. Quase o garçom virou goleador, Millot saiu cara a cara após passe GENIAL de Guirassy, Kobel fez um milagre e impediu mais um gol do time mandante.

A devolutiva do Dortmund passou pelos pés de Byone-Gittens. Na primeira ele acabou batendo fraco e facilitou a defesa do goleiro. Logo após esse lance, o atacante inglês chegou a empatar o jogo, contudo ele estava a frente da linha da bola e o VAR anulou o gol. Mais substituições nas duas equipes, no time da casa Furich (que saiu revoltado) e Undav saíram para as entradas de Silas Mvumpa e Rouault. No BVB, Byone-Gittens foi substituído pelo holandês Malen.

Aos 32 minutos a estratégia do professor Sebastian Hoeness funcionou. O lateral esquerdo Mittelstadt fez boa jogada e acionou Silas que tinha acabado de entrar, ele só deu um tapinha na bola para tirar completamente as chances de Kobel defender e aumentou a vantagem do Die Roten.

A lenda Marco Reus entrou após o segundo tento vermelho para tentar um milagre, no minuto 36 ele quase diminuiu o placar, mas parou em Nubel. Depois disso foi controle total do Stuttgart que teve chances de aumentar mais a vantagem, inclusive um quatro contra um e o passe errado de Millot desperdiçou a maior oportunidade do 3x0.

Sequência

Ambas as equipes voltam as atenções para a Bundesliga e terão confrontos diretos dentro do G-4 do campeonato. O Stuttgart, que está na terceira posição, receberá o líder Bayer Leverkusen no domingo (10), já o Dortmund, quinto colocado, jogará em casa diante o RB Leipzig (4º) no dia anterior.