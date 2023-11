Em jogo maluco, Dortmund vira sobre o Gladbach e volta a vencer

O Borussia Dortmund retornou da Data Fifa precisando se recuperar depois do tropeço no Stuttgart. A equipe aurinegra venceu Borussia Mönchengladbach, por 4 a 2, neste sábado (25), no Signal Iduna Park, em jogo válido pela décima segunda rodada da Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach abre vantagem, mas o Dortmund assume o controle

Divulgação/Borussia Dortmund

De fato, no duelo entre os dois Borussia da Bundesliga, foi o Mönchengladbach que saiu na frente, em um filme repetido para os torcedores do Dortmund.

Plea quebrou as linhas da defesa do BVB para colocar Rocco Reitz em ótimas condições; o jogador arrancou e bateu cruzado sem chance para o goleiro Gregor Kobel. Minutos depois, após bate-rebate na área do Dortmund, Koné acertou um belo chute e ampliou para os visitantes.

O cenário era um dos piores possíveis para o Dortmund, mas a equipe mostrou força e descontou logo no lance seguinte. Julian Brandt arrancou pela direita e cruzou para Marcel Sabitzer chutar de primeira e marcar para os donos da casa.

Dois minutos depois, Niclas Füllkrug recebeu de Gittens e marcou um belo gol para empatar o confronto. O Dortmund empolgou e no final do primeiro tempo passou à frente. Füllkrug devolveu a assistência para Gittens, que bateu no contrapé do goleiro e colocou os aurinegros na liderança do placar.

Malen mata o jogo no final

O segundo tempo foi bem diferente do primeiro. Nenhum dos times conseguia balançar a rede, e a partida começou a ficar dramática e aberta para um possível empate.

No entanto, já nos acréscimos do confronto, Donyell Malen aproveitou que o goleiro do Gladbach estava na área tentando um gol de empate no escanteio e arrancou sozinho para fazer o quarto tento do Dortmund e dar números finais ao duelo.

Tabela

Com o resultado, o Borussia Dortmund se manteve na quarta colocação, empatado com o terceiro Stuttgart e a 10 pontos do líder Bayer Leverkusen, que tem 34.

Calendário

O próximo duelo do Borussia Dortmund é pela UEFA Champions League, no San Siro, diante do Milan. O confronto acontece na terça-feira (28), às 17h.

Já o Gladbach volta a jogar em casa pela Bundesliga, diante do Hoffenheim, no sábado (2), às 11h30.