Bayer Leverkusen pode aumentar sua vantagem na ponta da Bundesliga

Em grande fase nesta atual temporada, o Bayer Leverkusen terá mais um desafio importante no Campeonato Alemão e dessa vez para enfrentar o Bochum nesta quarta-feira (20), em confronto válido pela 16ª rodada, às 16h30 (horário de Brasília), na BayArena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, o Leverkusen se mantém firme na liderança com 38 pontos somados, incluindo 12 vitórias e apenas três empates em 15 jogos disputados.

Dessa forma, os Werkself também buscam aumentar sua vantagem de quatro pontos para o segundo colocado Bayern de Munique, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Wolfsburg.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso precisa do resultado em casa contra o Bochum para se consolidar de vez na liderança do Campeonato Alemão.

Além disso, o Bayer Leverkusen tenta manter sua invencibilidade de 24 jogos nesta atual temporada, com 21 triunfos e três empates, incluindo Bundesliga, Copa da Alemanha e Europa League.

No torneio da UEFA, os leões terminaram em primeiro lugar da chave com 18 pontos e também como a melhor campanha da fase de grupos da competição continental.

Enquanto pela Copa da Alemanha, o Bayer 04 despachou o Teutonia Ottensen, o Sandhausen e o Paderborn 07 nas fases anteriores e segue vivo em busca do título, que não vem desde a temporada 1992/93.

No entanto, esse é o último jogo do calendário entre os dois clubes antes da pausa da Bundesliga para as festas de fim de ano, que tem retorno previsto para o dia 12 de janeiro de 2024.

Bayer Leverkusen terá força máxima nesta quarta-feira contra o Bochum

Para essa partida, o técnico Xabi Alonso deverá escalar o Bayer Leverkusen com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta quarta-feira.

Por outro lado, os Werkself terão que lidar com os desfalques dos laterais-direitos Arthur e Timothy Fosu-Mensah, que seguem machucados e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica.

Além deles, o Bayer Leverkusen também não vai poder contar com o meio-campista argentino Exequiel Palacios, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.