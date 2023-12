Com show de Patrik Schick, Bayer Leverkusen goleia Bochum pelo Alemão

Hoje foi dia de mais um capítulo da jornada do Bayer Leverkusen em busca do título alemão. Receberam a equipe do Bochum em casa, na BayArena, pela 16ª rodada do Campeonato Alemão.

O confronto, desde o princípio, foi de ampla dominância do time da casa. O primeiro gol saiu dos pés de Patrik Schick, em cobrança de pênalti.

Após o gol, o time do Leverkusen ficaria ainda mais confortável no jogo e apenas 2 minutos depois encontrava o segundo gol, novamente com Schick.

Ainda na primeira etapa, já nos acréscimos, Patrik Schick marcava o seu terceiro e selava um hat-trick. Para a volta da segunda etapa, sem mudanças no time da casa e a postura se manteve.

Dos pés de Victor Okoh Boniface saiu o quarto e último gol da partida, que selou a vitória com ampla vantagem para o time da casa.

Como fica a tabela?

Com a vitória, o Bayer Leverkusen chega aos 42 pontos e mantém a distância de 4 pontos para o Bayern de Munique, que também venceu na rodada.

São 13 vitórias e 3 empates em 16 jogos, campanha invicta até o momento. Empatado com o Bayern, são o melhor saldo de gols da liga, com 34.

Próximos confrontos

Bayer Leverkusen retorna a campo somente em 13 de janeiro, quando visita o Augsburg na Baviera. Será o jogo que abre o returno para os comandados de Xabi Alonso.