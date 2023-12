Marseille mira sequência de vitórias para entrar de vez no G4 da Ligue 1

Há cinco jogos sem perder no Campeonato Francês, o Olympique de Marseille retorna a campo para manter o embalo e dessa vez para enfrentar o Montpellier nesta quarta-feira (20), em confronto válido pela 16ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Stade de la Mosson.

Na tabela de classificação da Ligue 1, os Phocéens aparecem na sexta colocação com 26 pontos somados, incluindo sete vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas.

Dessa forma, o Olympique de Marseille também mira sua maior sequência de vitórias para entrar de vez no G4 do Campeonato Francês, em caso de vitória sobre o Montpeiller fora de casa.

No entanto, o time comandado pelo técnico Gennaro Gattuso precisa torcer por tropeços de Lille e Stade Brestois, que ainda entram em campo nesta rodada contra Strasbourg e Lorient, respectivamente.

Diante do Montpeiller, o Olympique de Marseille chega bastante embalado para o confronto desta quarta-feira, após quatro vitórias consecutivas nos últimos jogos do Campeonato Francês.

Em contrapartida, o último revés do Marseille na Ligue 1, foi justamente para o Lens por 1 a 0, através da 12ª rodada e desde então os alvicelestes nunca mais perderam na competição e seguem vivos em busca de uma vaga na próxima edição da Champions League.

Pela Europa League, os Phocéens vão enfrentar o Shakhtar Donetsk, nos playoffs do torneio da UEFA, com datas marcadas para os dias 15 e 22 de fevereiro de 2024, após terminarem em segundo lugar no Grupo B com 11 pontos.

Olympique de Marseille terá apenas dois desfalques para enfrentar o Montpeiller na Ligue 1

Para essa partida, o Olympique de Marseille terá que lidar com apenas dois desfalques de peso e tratam-se do meio-campista Valentin Rongier e do atacante Joaquín Correa, que estão se recuperando de lesões no departamento médico e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica nesta quarta-feira.

Além deles, o técnico Gennaro Gattuso ainda corre o risco de perder o zagueiro Samuel Gigot, que está pendurado com quatro cartões amarelos e caso que seja advertido contra o Montpeiller, não enfrentará o Strasbourg no dia 12 de janeiro de 2024.