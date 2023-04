Após classificação, Simone Inzaghi enaltece futebol da Inter e elogia Benfica

Em uma das mehores atuações dos comandados por Simone Inzaghi a Inter de Milão passou para as semi finais da UEFA Champions League. Os nerazzurri empataram com o atual líder do campeonato português Benfica por 3 a 3, nesta quarta-feira dia 19, e aumentou a sequencia de derrotas dos benfiquistas, aém de ir para as semi finais depois de 13 anos. Os gols dos mandantes saíram dos pés de Lautaro Martinez, Nicolo Barella e Joaquin Correa. Já pelo lado Luso os gols vieram de Fredrik Aursnes, Petar Musa e Antonio Silva, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália.

Simone Inzaghi, técnico da Inter trouxe a pauta o como é diferenciado estar no clube e ir para uma semi final de campeonato europeu. Também mostrou muito conhecimento ao falar sobre o adversário. "A felicidade é grande. É uma noite importante para a Inter. Fizemos uma grande partida nos 180 minutos contra um time de primeira qualidade que havia perdido duas vezes nos oito meses antes de nos enfrentar."

Joaquín Correa, artilheiro da Inter ressaltou o comprometimento do grupo e mostrou-se com vontade de ser campeão pelo clube junto a seus companheiros. "Há felicidade, queríamos a semifinal e merecemos. O grupo está dando tudo, mesmo quando as coisas não saem como queremos. Maneira de jogar sempre como esta noite faremos muitas coisas bonitas. Queremos terminar o ano em alta."

Michael Owen, comentarista da BT Sport deixou explicito o quanto adorou o jogo, além de mostrar interesse pelo time da Inter. "Adoro o segundo gol do Inter. É um grande gol de equipe. Na Liga dos Campeões você não pode reclamar com três gols na noite e cinco na eliminatória e eles levarão isso para um grande jogo na próxima rodada."

Sequência

A equipe Nerazzurri irá enfrentar o Empoli pelo Campenato Italiano no próximo domingo. Na mesma data a equipe do Benfica encara o Estoril pelo Campeonato Português.