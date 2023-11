PSG aposta no fator casa para voltar a vencer na Champions League

Após golear o Monaco pelo Campeonato Francês na última sexta-feira, o Paris Saint-Germain agora volta as suas atenções na Champions League e dessa vez para enfrentar o Newcastle nesta terça-feira (28), às 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos, no Parc des Princes.

Na tabela de classificação do Grupo F, o PSG aparece na vice-liderança com seis pontos somados. Dessa forma, os franceses podem assumir a ponta da chave, em caso de vitória sobre os ingleses na rodada.

Porém, o time comandado pelo técnico Luis Enrique precisa torcer para um revés do Borussia Dortmund, que ainda entra entra em campo nesta terça-feira contra o Milan, no San Siro.

Além disso, o Paris Saint-Germain também aposta muito fator casa para voltar a vencer na Champions League, dentro de seus domínios.

Durante esse período, o time parisense derrotou o Borussia Dortmund e o Milan e sequer sofreu gols nos últimos jogos como mandante na Champions.

Em contrapartida, o Paris Saint-Germain só sofreu apenas dois reveses no torneio continental atuando fora de casa, contra o próprio Milan e Newcastle, respectivamente.

Para assumir a liderança do “grupo da morte” da Champions, PSG terá força máxima nesta terça-feira

Diante do Newcastle, o Paris Saint-Germain deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição para assumir a liderança do ''grupo da morte'' da Champions League.

Para essa partida, o técnico Luis Enrique deverá escalar o atacante Kylian Mbappé entre os titulares no confronto desta terça-feira diante dos ingleses no Parc des Princes. Além do camisa 7, o clube parisense ainda conta no elenco com Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé e Randal Kolo Muani, que são outras peças de reposição no ataque do PSG nesta atual temporada.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain terá que prescindir com várias ausências e tratam-se dos goleiros Keylor Navas e Sergio Rico, dos zagueiros Marquinhos e Presnel Kimpembe, do lateral-esquerdo Nuno Mendes, do volante Danilo Pereira e do meio-campista Warren Zaïre-Emery, que seguem machucados e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica contra o Newcastle.