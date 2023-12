Manchester United perde para Nottingham Forest e fica fora do G-6 da Premier League

Em tarde frustrante de sábado (30), o Manchester United foi derrotado fora de casa, pelo Nottingham Forest, por 2 a 1, em jogo válido pela 20ª rodada da Premier League. Nicolás Domínguez e Morgan Gibbs-White, anotaram para o time da casa. Enquanto isso, Rashford fez o único dos visitantes.



Sem grandes emoções

O jogo começou feio, com ambas equipes sem criatividade e com os erros técnicos se destacando mais que o esperado. Aos 32, a boa chance veio dos pés de Ryan Yates para os Reds, que recebeu bom passe de Anthony Elanga na entrada da área, mas desperdiçou mandando para fora. Na sequência veio a resposta Red Devils, com a tentativa de finalização de Aaron Wan-Bissaka, mas o chute acertou o adversário. Sem gols e com pouquíssimas chances, Nottingham Forest e Manchester United vão para o intervalo empatando a partida.

Recheado de gols

A partida recomeçou mais movimentado, com as equipes focadas no obejtivo: marcar e marcar. Aos 11, Diogo Dalot recebeu bom passe na entrada da área e mandou um forte chute na trave direita do gol defendido pelo goleiro Turner. Na sequência veio a resposta dos mandantes com Nicolás Domínguez, que recebeu bom passe de Gonzalo Montiel, dominou e mandou um chute firme para balançar as redes. Atrás no marcador, o Manchester United tentou buscar o empate com Alejandro Garnacho, depois do jovem receber um cruzamento dentro da área e finalizar por cima do travessão. Aos 33, Rashford aproveitou passe de Garnacho, dominou e bateu com categoria no canto de Turner, deixando tudo igual. Minutos depois, Elanga acionou Morgan Gibbs-White na entrada da área e o meia disparou um chute no lado direito do gol, sem chances para Onana. Sem mudanças os Reds venceram o Manchester United, por 2 a 1.

Mas, e como fica?

Com este resultado, o Nottingham Forest fica na 15º colocação, com 20 pontos. Enquanto isso o Manchester United é o 7º colocado, com 31 pontos.

Próximos Jogos

O Manchester United só voltam a campo no dia 8 de janeiro, contra o Wigan, às 17h15, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Pela mesma competição, o Nottingham Forest pega o Blackpool, no dia 7, às 11h.