O atacante Rwan Cruz, de 22 anos, assinou contrato com o PFK Ludogorets, da Bulgária, agora de forma definitiva. O jogador estava emprestado pelo Santos ao clube do sudeste Europeu. Nos últimos dias, foi envolvido na troca com o meio-campistas Gustavo Nonato, e assinou contrato até junho de 2027.

“Estou muito feliz, me adaptei muito bem ao clube e venho evoluindo a cada dia. Espero construir minha história e gravar o meu nome por aqui. Desde que eu cheguei eu recebi muita confiança da comissão técnica e espero retribuir dentro de campo. Estou muito contente”, disse Rwan.

Na atual temporada, o Ludogorets está na segunda posição do Campeonato Búlgaro e também se classificou para o mata-mata da UEFA Conference League, também na segunda posição. Rwan vem sendo um dos destaques do time na temporada, participado de 29 jogos até aqui, tendo anotado nove gols e participado de outros três, com assistências.

“Temos jogos importantes daqui em diante, a final da Supercopa da Bulgária, então a concentração é redobrada. Quero continuar focado no meu trabalho e conseguir ajudar o clube que tanto confiou em mim”, completa o camisa 99.

O atacante foi um dos principais destaques na equipe do Santos no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Junior 2022 e concorreu ao prêmio de craque da competição. Foram nove jogos, seis gols e duas assistências.

Pela equipe profissional do Alvinegro Praia, Rwan disputou 37 jogos e marcou cinco. O jogador também passou pelas divisões de base do Flamengo de Guarulhos e acumula passagem por empréstimo no Vasco da Gama.