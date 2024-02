Neste sábado (03), Milan e Frosinone se enfrentaram em jogo válido pela vigésima terceira rodada da Serie A. A partida foi disputada no Stadio Benito Stirpe.

Os dois times entraram em campo precisando da vitória, porém em situações diferentes. Enquanto o Milan tinha que vencer para não ver os líderes se distanciarem muito, o Frosinone precisava da vitória para se distanciar de vez da zona de rebaixamento.

Jogo com diversas emoções

Precisando ganhar para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento o time da casa veio para cima na primeira etapa para pressionar o Milan. Logo com 40 segundos de jogo, Maignan errou na saída de bola, mas o Frosinone não conseguiu aproveitar a chance para abrir o marcador antes mesmo do primeiro minuto.

Os Giallazzurri mantiveram a pressão em cima dos visitantes, porém quem abriu o placar foi justamente os Rossoneri. Aos 16 minutos, Rafael Leão cruzou e o artilheiro francês, Giroud, completou de cabeça para tirar o zero do placar. Porém o Frosinone continuava atacando.

Logo após o gol, Seck obrigou Maignann a fazer belíssima defesa depois de um chute forte de fora da área. No lance seguinte, Gelli foi cruzar na área, mas a bola parou na mão de Leão, com isso, o árbitro assinalou o pênalti para a equipe da casa. Soulé foi para a bola e converteu empatando a partida. Depois do empate o jogo ficou fechado e travado no meio campo sem muitas chances para os dois lados.

A segunda etapa começou da mesma forma que acabou a primeira. Os dois times disputando muito a bola no meio campo. Os visitantes tentavam a saída pelas pontas com Pulisic e Leão. A boa chance foi com justamente com o camisa 10 quando o ponta conseguiu um belo corte, mas na hora do chute foi travado.

Porém quem achou o gol foi a equipe da casa. Soulé, que já havia marcado o primeiro gol, achou um ótimo passe para Mazzitelli entre a zaga do Milan. O volante bateu cruzado e contou com a falha do goleiro Rossoneri para virar o jogo.

A equipe de Stefano Pioli veio a frente para conseguir empatar o mais rápido possível e foi isso que aconteceu. Depois do chute travado de Pulisic, a bola sobrou em Adli que cruzou, de novo, para Giroud que ajeitou de cabeça para o meio.

O zagueiro Gabbia estava lá para fazer o 2 a 2, este foi o primeiro gol do italiano com a camisa do Milan. A pressão continuava e surgiu efeito. Jovic, que tinha acabado de entrar, recebeu mais um cruzamento, a zaga se atrapalhou e a bola sobrou sozinha para o atacante colocar a equipe de Milão na frente novamente e matando o jogo.

Tabela e próximos jogos

Com a vitória o Milan vai aos 49 pontos e assegura a terceira colocação, também não deixando os líderes se distanciarem muito. Na próxima rodada a equipe tem um clássico contra a Napoli em sua casa.

Já o Frosinone, com a derrota fica com 23 pontos e fica apenas na décima quarta colocação. O time comandado por Eusebio Di Francesco tem apenas 5 pontos de vantagem para o Cagliari que é o primeiro time dentro do Z-4.